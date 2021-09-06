مباحثات جزائرية نيجيرية حول عدة مشاريع تعاون

عقد وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ، رمطان لعمامرة، الاثنين جلسة عمل مع نظيره النيجيري مسعود حسومي بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالتعاون بين الجزائر والنيجر.

وكشف بيان لوزارة الخارجية أن جلسة العمل خصصت لدراسة العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة تنفيذا لتوجهات رئيسي الدولتين.

كما استعرض الطرفان مختلف مشاريع التعاون الثنائي، واتفقا على تنشيط الآليات الثنائية ، ولا سيما اللجنة المشتركة الكبرى ، ولجنة المشاورات السياسية ، ولجنة الحدود الثنائية.

وأضاف البيان أنه في إطار القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، تناول رئيسا الدبلوماسية التحديات والمسائل الأمنية في منطقة الساحل والصحراء ، ولا سيما تلك المتعلقة بتصاعد الإرهاب والتطورات المسجلة في مراكز الصراع الرئيسية في القارة، فضلا عن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما تناول الطرفان الوضع السائد في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وغينيا. وأشاروا بارتياح إلى تقارب المواقف واتفقوا على تعزيز التنسيق تحسبا للمواعيد النهائية القادمة على المستويين القاري والدولي، كما رحبوا بنتائج الاجتماع الوزاري للدول المجاورة لليبيا الذي عقد مؤخرا في الجزائر.

لعمامرة يبحث مع رئيس النيجر مستجدات الأوضاع في افريقيا

تباحث وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع على المستوى القاري عقب وصوله للعاصمة نيامي في زيارة عمل.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر”تشرفت اليوم بلقاء الرئيس محمد بازوم فور وصولي إلى نيامي في زيارة عمل. مشاورات ثرية حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل ترقيتها وكذا حول التعاون المتعدد الأطراف خدمة لأهداف السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشاورنا حول أهم مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى المستوى القاري”.

لعمامرة يبدأ جولته الإفريقية بجمهورية النيجر

يشرع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، في جولة إفريقية جديدة يبدؤها بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر تستغرق يومين كما تشمل الزيارة مصر ، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

وكشف بيان لوزارة الخارجية، الأحد أن لعمامرة سيبدأ زيارته بصفته المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى جمهورية النيجر تستغرق يومين.

وأكد البيان أن وزير الخارجية سيتناول بحث حالة التعاون الثنائي الذي اتسم بالديناميكية الإيجابية التي حفزها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري محمد بازوم.

كما سيتم خلال زيارة لعممارة إلى النيجر مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز تقاليد الحوار والتنسيق بين البلدين الجارين. كما ستتم مناقشة آخر المستجدات في المنطقة ، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل والأزمة الليبية ، في ضوء نتائج اجتماع دول الجوار الذي عقد في الجزائر العاصمة يومي 30 و 31 أوت الماضي.

كما ذكرت مصادر “للشروق نيوز”، إن لعمامرة سينتقل للقاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، ثم سيتوجه بعدها إلى موريتانيا لعقد لقاءات ثنائية، وسيزور الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقي وسيختتم جولته بزيارة الكونغو برازافيل التي تترأس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا.