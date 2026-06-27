مباحثات حول شراكة جزائرية صينية في قطاعات الحديد والميكانيك والإسمنت والكهرباء

فتحت الجزائر والصين جولة من المباحثات الرامية إلى توسيع الشراكة الصناعية، مع تركيز خاص على قطاعات الحديد والميكانيك والإسمنت والكيمياء والكهرباء، في إطار مساعي البلدين لتعزيز الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وتسريع تجسيد المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة.

وغي هذا السياق، استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، السبت، بمقر الوزارة، نائب مدير المكتب التنفيذي للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بجمهورية الصين الشعبية، هان وينشيو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب منشور لوزارة الصناعة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، جرى اللقاء بحضور سفير الصين لدى الجزائر وأعضاء الوفد الصيني، إلى جانب مسؤولي عدد من كبرى المجمعات الصناعية الجزائرية، على غرار الشركة الوطنية للحديد، ومجمع الصناعات الكيميائية، والمجمع الصناعي للإسمنت الجزائري، والمجمع الجزائري للميكانيك، ومجمع “إلك الجزائر”، فضلاً عن إطارات من الوزارة.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل دعم وتسريع التعاون الصناعي بين الجزائر والصين، لاسيما من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية، وتسريع تجسيد المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، ورفع تنافسيتها، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

كما استعرض الجانبان آفاق توسيع التعاون بين المؤسسات الصناعية في البلدين، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الصينية ويخدم المصالح المشتركة.