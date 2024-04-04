مباحثات حول فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك

بحث وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك.

وأفاد بيان للوزارة أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي من خلال تدارس الملف المتعلق بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك.

كما تطرق الطرفان إلى دراسة سبل تطوير التعاون في مجال النقل البحري والموانىء، وآفاق تطوير التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية.

كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصال والنقاش بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل بين البلدين.