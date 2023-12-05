مباحثات روسية-إيرانية لاستئناف خطة العمل بشأن البرنامج النووي

تباحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آفاق استئناف تنفيذ خطة العمل بشأن البرنامج النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية حسب وكالة سبوتنيك للأنباء أن لافروف وعبد اللهيان “بحثا عددا من القضايا ووقعا اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مهمة”.

“كتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالملف النووي الإيراني”، كما بحثا أيضا “الوضع المتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، يضيف المصدر ذاته.

من جهته، صرّح عبد اللهيان، إن “النظام الصهيوني يحتل المرتبة الأولى لجرائم الحرب ضد الأطفال والمدنيين”، مشددًا على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية.

وأوضح وزير خارجية إيران أن “حماس حركة حرة تقاوم الاحتلال”، مؤكدًا أنه “على الرغم من ضغوط الرأي العام المحلي والأجنبي، فإن الكيان الصهيوني ما زال يضع قتل سكان غزة على جدول أعماله”.