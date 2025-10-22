مباحثات شراكة زراعية بين مدار القابضة ورجال أعمال بولنديين

عقد مجمع “مدار-هولدنغ” اليوم الأربعاء في الجزائر العاصمة، مباحثات مع وفد من رجال أعمال بولنديين لبحث سبل التعاون والشراكة في المجال الفلاحي.

وحسب بيان صادر عن المجمع العمومي الجزائري، عبر حسابه “فيسبوك”، فقد عرف اللقاء حضور مسؤولي فروع المجمع، حيث تمّ التطرق إلى فرص التعاون بين الجزائر وبولونيا، لاسيما من خلال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.

ويمتلك مجمع “مدار” الحكومي، استثمارات في القطاع الزراعي في الصحراء الجزائرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية لتطوير الزراعات الاستراتيجية.