مباحثات صينية أوروبية متقدمة بشأن ضوابط التصدير

كشف مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفوفيتش، اليوم السبت عن اتفاق ضمني بين الاتحاد الأوروبي والصين، من أجل مواصلة العمل بشأن سياسات مراقبة الصادرات، وذلك بعد يوم من اجتماع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل.

وفي منشور له على منصة “إكس” نوّه شيفوفيتش، بما وصفه بالمحادثات البناءة التي أجراها مسؤولو الاتحاد مع نظرائهم في وزارة التجارة الخارجية الصينية، قائلا بهذا الخصوص “لقد أكدت الصين أن تعليق ضوابط التصدير في أكتوبر، ينطبق على الاتحاد الأوروبي”، مشيرا في الوقت ذاته، إلى تأكيد الجانبين “التزامهما بمواصلة التعاون لتحسين تنفيذ سياسات ضوابط التصدير”.



وأجرى المسؤولون من الطرفين محادثات سعياً لتهدئة التوترات التجارية، ولا سيما بشأن توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن النادرة، حيث أعلنت في وقت سابق تعليق تصدير بعض المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات الدقيقة المدنية منها والعسكرية، وفي ظل النقاشات التي أجراها مسؤولو الاتحاد والصين وافقت بكين على تعليق هذا التوسع لمدة عام.

وكان من المتوقع أن يناقش الجانبان أيضاً شركة “نيكسبيريا” الصينية لتصنيع شرائح الكمبيوتر في هولندا، والتي قامت السلطات الهولندية بالسيطرة عليها الشهر الماضي، في صراع يهدد بتعطيل توريد أشباه الموصلات إلى شركات صناعة السيارات الأوروبية.