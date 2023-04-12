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مباحثات في السعودية لحلّ الأزمة السورية

الشروق أونلاين
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مباحثات في السعودية لحلّ الأزمة السورية
ح.م
وزير الخارجية السوري في السعودية

تحتضن السعودية جلسة مباحثات للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة في سوريا. بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وحلّ المقداد بالسعودية يوم الأربعاء، وكان في استقباله بمطار جدة الدولي، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي.

وجاءت زيارة المقداد إلى السعودية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، بدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وسيتمّ في هذا الإطار، عقد جلسة مباحثات تتناول “الجهود المبذولة للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”.

كما تهدف المباحثات إلى “تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا”، يضيف المصدر.

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