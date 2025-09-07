-- -- -- / -- -- --
بين نور الدين واضح والمديرة التنفيذية المساعدة للمنظمة العالمية للتجارة

مباحثات لتعزيز حضور المؤسسات الناشئة الجزائرية في الأسواق العالمية

محمد فاسي
Ministry of Knowledge Economy and Startups
جانب من اللقاء

عقد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، اليوم الأحد، لقاءً مع المديرة التنفيذية المساعدة للمنظمة العالمية للتجارة دوروثي تيمبو، بمقر Algeria Venture، على هامش الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المُقامة بالجزائر.

وبحث الطرفان خلال اللقاء آفاق تعزيز التعاون لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة الجزائرية وتمكينها من ولوج الأسواق العالمية، إلى جانب دراسة فرص إطلاق برامج جديدة في مجال المقاولاتية.

كما تناول اللقاء مقترح تنظيم فعالية مشتركة خلال المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة المزمع عقده في الجزائر شهر ديسمبر المقبل، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم حضور الابتكار في الاقتصاد القاري.

