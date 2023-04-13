مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية حول استرجاع الأموال المنهوبة

قام وفد من المجلس الشعبي الوطني بزيارة إلى مقر وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، حيث جرت مباحثات تتعلق بإجراءات استرجاع الأموال الجزائرية المهرّبة إلى أراضي الولايات المتحدة.

وحسب بيان للمجلس، فقد جاءت هذه الزيارة على هامش مشاركة الوفد الجزائري في أشغال المنتدى البرلماني العالمي بالعاصمة واشنطن.

وحظي النوّاب الجزائريون باستقبال أنا موريس المسؤولة عن إدارة استراتيجية مكافحة التمويلات المهدّدة للأمن بالوزارة الأمريكية.

وتم التطرق في هذا اللقاء، الذي حضره أيضا سكوت ريمبراندت رئيس مفوضية مكافحة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال، إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

كما تناول اللقاء “ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون حول مكافحة الفساد بين البلدين، والإسراع في تنفيذ إجراءات استرجاع الأموال المهربة إلى الأراضي الأمريكية بموجب الاتفاق”.