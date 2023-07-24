مباحثات موسعة بين عرقاب ومدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، فرانشيسكو لا كاميرا.

وتم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، واطارات من الوزارة ومن سونلغاز، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وحسب بيان للوزارة، فقد قدم الوزير، لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوفير الأدوات العملية والعلمية والمالية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجال المنجمي، على غرار استغلال المعادن الحرجة الخاصة في صناعة الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا اللقاء تحسبا لمشاركة المدير العام لإيرينا في مراسم تقديم العروض استقبال وفتح الأظرفة المتعلقة بالمناقصة التي أطلقها مجمع سونلغاز لإنجاز خمسة عشر 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط، بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.

وبهذه المناسبة، أكد لا كاميرا أن الوكالة الدولية للطّاقات المتجدّدة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجزائر، ولاسيما في دعم جهودها لترقية اعتمادها على مصادر طاقة جديدة ومتجدّدة.