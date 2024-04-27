مبادئنا واضحة أمام “الكاف.. والجارة الغربية”

نهضة بركان - اتحاد الجزائر (نصف نهائي إياب كأس "الكاف")

يحل نادي اتحاد الجزائر ضيفا على نهضة بركان المغربي في لقاء الإياب من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث توحي كل المعطيات بتكرار نفس سيناريو الذهاب، إن تواصل تعنت الجارة الغربية واستفزازاتها تجاه الجزائر.

ورغم أن الجميع تفاءل خيرا، بعد تنقل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، إلى سويسرا، وتقديم طعن لدى “الفيفا”، إلا أن قرار الكاف القاضي بهزيمة الاتحاد بثلاثية كاملة، جعل الأمور تؤكد أن الهيئة الإفريقية تتلذذ بمغريات الفساد المغربي، ولا شيء يعلو كلمة لقجع في مستوطنة “الكاف”.

ورغم أن الاستقبال كان جيدا ظاهريا في مطار وجدة، إلا أن بعض سفهاء القوم كانوا حاضرين في بهو المطار وقاموا بالهتاف ضد الجزائر، مع ترديد عبارات سياسية، أكدت للمرة الألف أن فاقد الشيء لا يعطيه، وما لم يستطيعوا القيام به فعليا، جسدوه في سنتيمترات صغيرة على قميصهم، في نفس منهج هرم الجارة الغربية.

والمؤكد أن اللقاء، حتى وإن جرى في ظروف طبيعية، ورضوخ النادي المغربي إلى الواقع من خلال عدم وضع الخريطة المزيفة على قمصانهم، لكن الحالة المعنوية التي يمر بها الاتحاد خلال الساعات الماضية، تضع حسابات التأهل في خانة المستحيلات، بعد الظلم الذي عاشه في هذه القضية، بالإضافة إلى الإقصاء في نصف نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد، ما جعل أبناء سوسطارة ينهون الموسم بخفي حنين.

وكانت “الكاف” قد رفضت استئناف اتحاد العاصمة لإعادة النظر في قرار مباراتها أمام نادي نهضة بركان المغربي، التي لم تجر بسبب الشعارات السياسية التي رفعها الفريق المغربي، حيث أكدت أن تثبيت قرارات لجنة المنافسة بتاريخ 24 أفريل، التي تعتبر “سوسطارة” خاسرا بـ 3 مقابل صفر، ما جعل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تلجأ إلى المحكمة الدولية من أجل النظر في ما تعانيه القارة السمراء من تحيز وخضوع للطرف المغربي في معظم القرارات.