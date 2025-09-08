مبادرات لتنظيف البالوعات وقنوات الصرف الصحي استعدادا لموسم الأمطار!

لتفادي تكرار مشاهد السيول الجارفة بالأحياء

مع اقتراب موسم الخريف وما يحمله من تقلبات جوية، عادت مخاوف تكرار سيناريو الفيضانات التي اعتاد الجزائريون مشاهدتها ببعض الأحياء مع أولى زخات المطر، ففي هذا السياق، أطلقت مبادرات تطوعية من طرف جمعيات وناشطين بيئيين في مختلف الولايات، تهدف إلى تنظيف البالوعات ورفع الأوساخ عنها تحسبا لأي طارئ أو وقوع انسدادات محتملة قد تتسبب في فيضانات خطيرة.

المبادرة التي حملت شعار “بلادي ما نحبكش تغرقي”، أطلقتها جمعية “الدراجة الخضراء” عبر عدة ولايات، حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن هذه المهمة عادة ما تصنف ضمن صلاحيات البلديات ومصالح التطهير، ورغم ذلك فضل عدد من الجمعيات والمتطوعين الخروج إلى الشوارع وتنظيف الأحياء بأيديهم، ارتفاع وعي المواطنين بأهمية الوقاية.

وأكد ممثل جمعية “الدراجة الخضراء” في حديثه لـ”الشروق”، أن الحد من الأضرار المحتملة جراء سوء تصريف مياه الأمطار يتطلب تكاتف الجهود بين السلطات والمجتمع المدني، وهو ما يشمل حسبه تطهير شبكات الصرف الصحي، وتنقية البالوعات، إلى جانب معالجة النقاط السوداء لتفادي أي تجمع للمياه، كما دعا المتحدث المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية، من خلال احترام أماكن وضع النفايات وعدم رميها عشوائيا، حتى لا تتسرب إلى الشبكات وتسبب انسدادات خطيرة تزيد من خطر تدفق المياه الملوثة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وأضاف المتحدث، أن هذه الحملات التطوعية، التي باتت تنظم سنويا، تجسد وعيا متزايدا لدى الجزائريين، بأهمية الوقاية بدل انتظار الكارثة، أو تحميل السلطات المحلية مسؤولية تنظيفها لتفادي تكرار مشاهد السيول الجارفة بالأحياء مع سقوط أولى أمطار، كما شدد على أن سلوكيات حضارية بسيطة، مثل تنظيف البالوعات أمام المنازل والمحلات أو تجميع القمامة داخل أكياس بلاستيكية، من شأنها أن تجنب الأحياء خسائر كبيرة بعد هطول الأمطار.

وأشار إلى أن السلطات المحلية قائمة في الوقت ذاته على صيانة شبكات الصرف الصحي بشكل دوري، إلى جانب العمل على القيام بعمليات واسعة لتنقية الوديان بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، من اجل ضمان انسياب طبيعي وسلس للمياه خلال تساقط الأمطار، وتقليل خطر الفيضانات.