“مبادرة الرئيس تبون تضمن الحل التوافقي والعادل في النيجر”

نوّه بمسعى الجزائر لتحقيق السلم في المنطقة.. الأفلان:

أشاد حزب جبهة التحرير الوطني، الخميس، بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق السلم في جمهورية النيجر، معتبرا إياها بمثابة “خارطة طريق لضمان حل سلمي، توافقي وعادل لكل الأطراف”.

وفي بيان توّج اجتماع مكتبه السياسي، ثمّن الحزب “موقف الجزائر تجاه الأحداث السياسية الأخيرة في النيجر“، مشيرا إلى أنها “وبقدر تأكيدها على عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في إفريقيا، تؤكد على عدم استعمال القوة من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية”.

وبالمناسبة، نوّه الحزب بـ”الجهود المبذولة على الصعيد الدبلوماسي بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال زياراته إلى عدد من البلدان الصديقة في العالم، والتي توجّت بالعديد من الاتفاقيات في المجالات التي من شأنها المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني”.

وعلى صعيد آخر، أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أنه “يظل وفيا لرسالة الشهداء ومتمسكا بعقيدة ثورة نوفمبر المجيدة”، مجدّدا “دعمه اللامشروط للدفاع عن مؤسسات الدولة”، مع التنويه بجهود الجيش الوطني الشعبي وكل مصالح الأمن في “مكافحة ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، وأدائه لمهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بكل مهنية واحترافية وتأمين لحدودنا”.

كما جدّد “التزامه بمواقفه الثابتة لنصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا قضية الشعب الصحراوي في حق تقرير مصيره”. وسجّل أيضا “ارتياحه للهبة الشعبية والرسمية في ليبيا المناهضة للتطبيع بكل أشكاله”، يضيف البيان.

يذكر أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه الأمين العام للحزب، أبو الفضل بعجي، تناول “الوضع السياسي، الوطني والدولي” مع استعراض عملية “تقييم الحصائل السنوية للمنتخبين المحليين، وكذا التحضيرات الخاصة بانعقاد المؤتمر الـ11”.