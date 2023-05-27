مبادرة تمتين الجبهة الداخلية للجميع ولا نقصي أحدا

قال إن هدفها دعم الدولة وليس السلطة... بن قرينة:

قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، إن مبادرة تمتين الجبهة الداخلية التي أطلقتها تشكيلته السياسية مؤخرا، هدفها دعم الدولة وليس السلطة، مؤكدا أن مشروعه السياسي الجديد ليس حكرا على حزبه، بل هو للجميع من دون استثناء.

وأوضح بن قرينة، السبت، في كلمة بمناسبة افتتاح دورة مجلس الشورى لحركة البناء الوطني، أن المبادرة التي أطلقتها حركته مؤخرا لاقت قبول العشرات من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، مشيرا إلى أن أبواب المبادرة لا تزال مفتوحة في انتظار انضمام المئات من الشخصيات والنخب الوطنية اليها.

وأوضح: “97 بالمائة من الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية ممثلة اليوم في المبادرة وأيضا 80 بالمائة من الهيئات والنقابات”، ليضيف: “حركتنا لا تقصى أحدا والمبادرة هي من أجل الدولة وليست من أجل السلطة، ومن كان معنا يساهم في صياغة بنودها”.

وأضاف بن قرينة: “لقد أطلق مؤتمرنا عناوين ومبادرة للقاء من أجل الوطن وتمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني والتنبيه للتحديات الداخلية والمخاطر الخارجية، وهذه الأخيرة لاقت استحسانا كبيرا من شركاء الساحة الوطنية”.

بالمقابل، ذكر الرجل الأول في حركة البناء الأخطار التي تحدق بالجزائر اليوم، قائلا إن هذه الأخيرة “ليست وهمية كما يعتبرها البعض، بل هي حقيقية ولم يكن أحد يتوقع ما يحدث بين روسيا والغرب، ولا ما يحدث اليوم في السودان ولا ما يحدث في ليبيا ولا أحد كان يتوقع وصول الكيان الصهيوني للمغرب العربي وتهديد سيادة الجزائر”.

ويتهم بن قرينة، أطرافا خارجية بمحاولة زرع الطائفية السياسية في الجزائر بع دما فشلت في صنع الطائفية الدينية المذهبية التي ترعاها –حسبه – كيانات وظيفية تشكل تهديدا وتبعث رسائل واضحة من أجل إحداث شرخ في وحدة الشعب الجزائري.

كما تحدث المسؤول السياسي عما سماه حربا قذرة تحاك ضد الجزائر للترويج للمخدرات باستهداف المجتمع وتفكيكه قائلا: “مع الأسف كنا دولة مُرور واليوم الجزائر تستهلك السموم”.

كما تحدث عن مخاطر اقتصادية تهدد الأمن الغذائي الجزائري، مؤكدا أن الأرقام التي تقدمها وزارة الفلاحة بعيدة كل البعد عن الواقع وفيها تضليل للوزير الأول ورئيس الجمهورية.

بالمقابل، ثمن بن قرينة قرار الحكومة برفع شرط التأشيرة المسبقة لزيارة ولايات الجنوب من أجل جلب السياح لهذه الأقطاب الجذابة في الجزائر، داعيا إلى تعميمها على جميع ولايات الوطن مع مراعاة المحاذير والتخوفات الأمنية.