مبادرة جديدة لمرصد المجتمع المدني بخصوص المقاول الذاتي

بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة

عقد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد يوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد خصّص الاجتماع الذي حضره عدد من الإطارات، لبحث مواضيع تتعلق بالتعاون بين وزارة اقتصاد المعرفة ومرصد المجتمع المدني.

حيث اتفق الطرفان على “تنظيم مبادرات ميدانية، تهدف إلى نشر ثقافة المقاولاتية على المستوى المحلي”. إذ كشف البيان عن مبادرة ستُنظم بخصوص المقاول الذاتي في الأسابيع المُقبلة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد كل من الوزير وليد ونور الدين بن براهم بعقد هذا الاجتماع التنسيقي. مؤكدين ضرورة تكثيف العمل الثنائي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بين الجانبين.

وأطلقت المنصة الرقمية لتسجيل الراغبين في حمل بطاقة المقاول الذاتي، التي تسمح لممارسي نحو 1300 نشاط بشكل فردي ومستقلّ، بالعمل بصفة قانونية، في 20 جانفي الماضي.

وكشف وزير القطاع في وقت سابق، عن إحصاء أكثر من 20 ألف مسجل للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي. متوقّعا بلوغ نحو 300 ألف مسجّل في منصة المقاول الذاتي، مع نهاية السنة الجارية 2024.