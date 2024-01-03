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رياضة

مبادرة رائعة بين أنصار شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

الشروق الرياضي
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مبادرة رائعة بين أنصار شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

أطلق عقلاء من أنصار نادي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، مبادرة رائعة من أجل لم شمل أنصار الفريقين، وتجاوز الحساسية والخلافات بين الفريقين، والتي زادت في السنوات الماضية. وطالبت العديد من الصفحات التابعة للفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تجاوز الخلافات، وووضع اليد في اليد من أجل إذابة الجليد بين أحد أفضل الجماهير في الجزائر، وإعطاء صورة جميلة عن أبناء البلد الواحد، وترك تلك المشاحنات في إطارها الرياضي وفي المدرجات فقط.

يذكر أن لقاءات العميد والسياربي، شهدت العديد من أحداث العنف سواء داخل الملاعب أو في المحيط، وهو ما جعل العقلاء يدقون ناقوس الخطر ويرفعون رسالة ”أنت منافسي ولست عدوي”، وهي مبادرة رائعة تنتظر التجسيد في قادم الأيام قبل العرس الكروي، الذي سيجمع الفريقين لحساب الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طارق. ب

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