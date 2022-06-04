مبادرة لمّ الشمل تستمد روحها من بيان أول نوفمبر

اعتبرها تأمينا للجبهة الداخلية.. وزير المجاهدين:

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، السبت بالعاصمة، أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للم الشمل من شأنها “تأمين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية”.

وأوضح الوزير في كلمته أمام المشاركين في الندوة الوطنية حول مبادرة الرئيس تبون للم الشمل التي نظمتها المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين وحضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، وعدد من النواب وممثلي التنظيمات الوطنية، انه في اطار مواصلة تشييد صرح الجزائر الجديدة فإن المبادرة الوطنية “للم الشمل تستمد روحها من بيان اول نوفمبر 1954، كما انها عبارة عن التزام معنوي وأخلاقي متعدد الأبعاد”.

كما اعتبر وزير المجاهدين في ذات السياق أن “هذه المبادرة التاريخية هي نوع من أنواع الدفاع المجتمعي الذي يواكب الدفاع عن الوطن وحماية حدوده ووحدته الشعبية والتي نجح فيها الجيش الوطني الشعبي أيما نجاح”.

أما البيان الختامي للندوة فقد أثنى على المواقف “الثابتة” لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحقيق مكاسب كثيرة من بينها “استرجاع جماجم رجالات المقاومة الوطنية ودفنهم في الأرض التي جاهدوا واستشهدوا من أجلها”، معتبرا مبادرة لم الشمل بـ”المبادرة الصادقة والمخلصة لتقوية الجبهة الداخلية لضمان وحدة البلاد وتقوية الصفوف وتجاوز الخلافات”.