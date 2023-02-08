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رياضة

مبادرة من “دوري نجوم قطر” لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

عمر سلامي
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مبادرة من “دوري نجوم قطر” لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا
ح.م
السد يواجه العربي في نصف النهائي الأول من كأس قطر

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن تخصيص عائدات تذاكر مبارتي الدور نصف النهائي من كأس قطر، لمساعدة المتضررين، من زلزال تركيا وسوريا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على القيام بدورها في نطاق المسؤولية الاجتماعية وللمساهمة في مساعدة ضحايا ومنكوبي الزلزال.

ودعت مؤسسة نجوم دوري قطر، الجماهير لشراء تذاكر مبارتي نصف النهائي، من أجل نجاح المبادرة الإنسانية، ومن جهتها دعت الأندية الأربعة جماهيرها لاقتناء التذاكر.

وسيكون الموعد الخميس، مع مبارتي نصف نهائي كأس قطر، حيث يجمع اللقاء الأول بين السد ونادي العربي، فيما ينشط المباراة الثانية كل من الدحيل والوكرة.

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