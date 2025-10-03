مبادلات بـ 3.9 مليار دولار و“هيونداي” تستعد للعودة

برنامج حافل في الأسبوع الثقافي العاشر بالجزائر.. سفير كوريا الجنوبية:

أكد سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي جون، أنّ العلاقات الجزائرية- الكورية دخلت مرحلة جديدة مليئة بالزخم والتطور، مشيرا إلى أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز 3.9 مليار دولار أمريكي سنة 2024، وهو ما يعكس النمو المتسارع للشراكة الاقتصادية الثنائية.

وأوضح السفير، في كلمة ألقاها مساء الخميس 2 أكتوبر خلال حفل استقبال نظمته السفارة بمقر إقامة السفير بالعاصمة بمناسبة العيد الوطني الكوري، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح وعدد من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات، أنّ التبادل التجاري شمل قطاعات متنوعة، مع بذل حكومتي البلدين جهودا متضافرة لتفعيل اللجنة المشتركة الكورية-الجزائرية.

برنامج تبادل جزائري ـ كوري لدفع الشركات الناشئة و150 شاب يستفيدون

وكشف الدبلوماسي، أنّ الشركات الكورية تتطلع بقوة إلى المشاركة في البرنامج الطموح للجزائر لتطوير صناعاتها، مشددًا على أن شركة “هيونداي” تستعد للاضطلاع بدور مهم في مسيرة الجزائر نحو استعادة مكانتها على الخريطة العالمية للتصنيع، وقال إن الشركات الكورية تبدي اهتماما متزايدا بالسوق الجزائرية لاسيما من خلال مبادرات تهدف إلى إنشاء مصنع تابع لشركة “هيونداي موتورز”.

اختيار 12 طالبا جزائريا لعام 2025 ضمن برنامج المنح الكورية العالمية

وفي مجال الدفاع والأمن، أبرز السفير أنّ التعاون شهد تقدما لافتا، حيث وقّعت وزارتا الدفاع الوطني للبلدين مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي مطلع العام الجاري، بالتوازي مع تعزيز الشراكات في مجالات الشرطة والعلوم الجنائية، وأضاف أنّ كوريا تواكب الجزائر في جهودها لتعزيز قدراتها الوطنية في الأمن السيبراني، “وهو مجال أصبح محوريا لحماية السيادة الوطنية والأمن العمومي”، على حد تعبيره.

أما على الصعيد الإنساني والتبادلات الثقافية، فقال السفير إن “العلاقات الإنسانية بين شعبينا تظل الركيزة الحقيقية التي تدعم صداقتنا”، وأشار إلى برنامج “ألجيريا ستارتاب إيكس شانج بروغرام”، الذي أطلق بمبادرة من الرئيس، عبد المجيد تبون، والذي سمح بإيفاد 150 شاب جزائري من رواد الشركات الناشئة إلى كوريا، إلى جانب وفود نحو الولايات المتحدة والصين، قصد تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات الريادية. كما لفت إلى أنّ 12 طالبا جزائريا تم اختيارهم لعام 2025 ضمن برنامج المنح الكورية العالمية “جي كا أس” لمواصلة دراستهم بالجامعات الكورية.

وفي سياق مواز، تحتضن الجزائر من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري النسخة العاشرة من أسبوع كوريا، الذي أصبح تقليدا ثقافيا سنويا يعكس عمق التبادلات بين البلدين، وسيفتتح البرنامج بـ”مهرجان الفيلم الكوري في “تي في أم غاردن سيتي”، يعقبه نقاش مع خبراء جزائريين في السينما والتاريخ والثقافة”، كما ستنظم في 5 أكتوبر مسابقة التعبير باللغة الكورية بقصر الثقافة، برعاية “أل جي إلكترونيكس”، قبل أن يُختتم الأسبوع يوم 8 أكتوبر في قاعة “ابن خلدون” مع مهرجان “كي بوب”، بمشاركة فرق محلية وتعاون مع “سامسونغ إلكترونيكس”، حيث سيقدم طاه جزائري أطباقا كورية باستخدام تجهيزات “سامسونغ”.

وختم السفير كلمته بالتأكيد على أنّ الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وكوريا “لن تقتصر على النمو والازدهار فحسب، بل ستتوسع لتشمل آفاقًا جديدة، من خلال تسخير إبداع الشباب وتعزيز الصناعات المبتكرة والاستثمار في الروابط الثقافية العميقة بين الشعبين، لتكون حجر الزاوية في ازدهار واستقرار وتقدم مشترك خلال العقود القادمة”.