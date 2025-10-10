-- -- -- / -- -- --
مباراة أوغندا هامّة لـ “الخضر”.. ومُميّزة لِبن الشيخ وماجر

علي بهلولي
ح.م
لقطة من مبارة الذهاب بين أوغندا والجزائر، بِكامبالا في جوان 2024.

رغم أن المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم اقتطع تأشيرة كأس العالم 2026، إلا أنه مطالب بِالفوز على أوغندا الثلاثاء المقبل.

وتُجرى المباراة بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، لِحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

يبقى الفوز أمر مهمّ لِرجال فلاديمير بيتكوفيتش، لأن النتيجة تُؤثّر على ترتيب “الخضر” في لائحة تصنيف “الفيفا”. علما أن المنتخبات الـ 48 التي تشارك في كأس العالم توزّع على مستويات، قبيل سحب القرعة في الخامس من ديسمبر المقبل. ويُأخذ في الاعتبار مركز كل منتخب في لائحة التصنيف، لِإدراجه في الخانة المناسبة.

بعيدا عن هذا، أوغندا أحرقت أعصاب اللاعب علي بن الشيخ وكاد يتشاجر مع زميله رابح ماجر، بِسبب “الأنانية” في التسجيل، لولا “المعلّم” (مارس مهنة التعليم) تاج بن صاولة الذي هدّأ من روع التلميذَين المشاغبَين (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة)!

حدث ذلك في إياب الدور الأول لِتصفيات مسابقة كرة القدم عن منطقة إفريقيا، لِأولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية 1984، علما أن التظاهرة كانت حينها تعرف مشاركة منتخبات الأكابر وليس فرق الآمال (أقل من 23 سنة).

وفي جوان 1995، وبعد تعادل “الخضر” (1-1) مع الضيف الأوغندي، لِحساب الجولة السابعة من أصل عشر جولات لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 1996، أقدمت “الفاف” على تنحية المدرب الوطني رابح ماجر، وتعيين علي فرقاني بديلا له. بِحجّة سلبية النتائج المسجّلة.

