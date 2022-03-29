مباراة الجزائر الكاميرون.. الحماية المدنية توجه نداء للجماهير
دعت المديرية العامة للحماية المدنية مناصري الفريق الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم لمساندة أشبال بلماضي.
ومن خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعت مديرية الحماية المدنية جميع المواطنين المناصرين للفريق الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم لمناصرة الفريق.
كما طلبت من السائقين احترام قانون المرور وتجنب السرعة المفرطة والمناوراة الخطيرة.
تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية جميع المواطنين المناصرين للفريق الوطني باخذ الحيطة و الحذر في تنقلاتهم لمناصرة الفريق الوطني ،كما تدعوا السواق الى احترام قانون المرور و تجنب السرعة المفرطةوالمناوراة الخطيرة.
قريبون منكم على الرقم 14و1021
كل التوفيق للفريق الوطني الجزائري pic.twitter.com/g6owy15p1v
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 29, 2022