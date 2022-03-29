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الجزائر

مباراة الجزائر الكاميرون.. الحماية المدنية توجه نداء للجماهير

الشروق أونلاين
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مباراة الجزائر الكاميرون.. الحماية المدنية توجه نداء للجماهير

دعت المديرية العامة للحماية المدنية مناصري الفريق الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم لمساندة أشبال بلماضي.

ومن خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دعت مديرية الحماية المدنية جميع المواطنين المناصرين للفريق الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم لمناصرة الفريق.

كما طلبت من السائقين احترام قانون المرور وتجنب السرعة المفرطة والمناوراة الخطيرة.

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