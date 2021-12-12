مباراة الجزائر والمغرب تحقق رقما قياسيا عبر منصة يوتيوب

حققت مباراة المنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العرب، رقما قياسيا عبر منصة يوتيوب.

وقال نشطاء أن الرقم المحقق في البث المباشر عبر بي إن سبورت على يوتيوب هو الأعلى، وهو أول مباشر عربي يصل إلى هذا الرقم.

وقال الصحفي الجزائري سامي قاسمي، العامل بقناة سكاي نيوز عربية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “مباراة الجزائر ضد المغرب بربع نهائي كأس العرب تحطم الرقم القياسي لعدد المشاهدات في البث المباشر بأكثر من مليون ونصف مليون متابع”.

وأضاف: “هو رقم لم يصل إليه أي بث مباشر على منصة اليوتوب منذ إنطلاقها عام 2005″.

وكان المغرب بدأ بقوة في كأس العرب بفوزه برباعيتين نظيفتين على كل من فلسطين والأردن، وتخطى السعودية بهدف نظيف ليتأهل في صدارة مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة.

من جهتها، تأهلت الجزائر ثانية عن المجموعة الرابعة بفارق اللعب النظيف عن مصر، بعدما تعادلا بالنقاط (7) وفارق الأهداف (7)، إذ فازت الجزائر على السودان برباعية نظيفة، و2-صفر على لبنان، قبل أن تتعادل مع مصر 1-1.

وتمكن محاربو الصحراء من الفوز على أسود الأطلس بركلات الترجيح 5-3، والتأهل إلى المربع الذهبي، في مباراة مثيرة تحبس الأنفاس.