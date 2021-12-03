مباراة الجزائر ومصر بمدرجات ممتلئة عن آخرها

ستلعب مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب المصري لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، بمدرجات ممتلئة عن آخرها.

وأكد المكلف بالإعلام لدى “الفاف” صالح باي عبود في اتصال مع الإذاعة الوطنية، من قطر، أن تذاكر مباراة الجزائر ومصر بيعت كلها، قبل أيام على موعد قمة مباريات المجموعة الرابعة.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره المصري الثلاثاء المقبل على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري، في مواجهة قوية، بملعب “استاد الجنوب” الذي يتسع لـ40000 متفرج.

ويواجه المنتخب في الجولة الثانية السبت منتخب لبنان، في حين يواجه المنتخب المصري منتخب السودان.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط رفقة المنتخب المصري، مع أفضلية لـ”الخضر” بتسجيلهم أربعة أهداف في المباراة الأولى، ويتقاسم لبنان والسودان المركز الأخير في المجموعة.