-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مباراة الجزائر ومصر بمدرجات ممتلئة عن آخرها

سليم.ع
  • 2251
  • 0
مباراة الجزائر ومصر بمدرجات ممتلئة عن آخرها

ستلعب مباراة المنتخب الجزائري أمام المنتخب المصري لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، بمدرجات ممتلئة عن آخرها. 

وأكد المكلف بالإعلام لدى “الفاف” صالح باي عبود في اتصال مع الإذاعة الوطنية، من قطر، أن تذاكر مباراة الجزائر ومصر بيعت كلها، قبل أيام على موعد قمة مباريات المجموعة الرابعة.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره المصري الثلاثاء المقبل على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري، في مواجهة قوية، بملعب “استاد الجنوب” الذي يتسع لـ40000 متفرج.

ويواجه المنتخب في الجولة الثانية السبت منتخب لبنان، في حين يواجه المنتخب المصري منتخب السودان.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الرابعة بثلاث نقاط رفقة المنتخب المصري، مع أفضلية لـ”الخضر” بتسجيلهم أربعة أهداف في المباراة الأولى، ويتقاسم لبنان والسودان المركز الأخير في المجموعة.

مقالات ذات صلة
هذا فحوى لقاء شرف الدين عمارة مع إنفانتينو

هذا فحوى لقاء شرف الدين عمارة مع إنفانتينو

هذا هو الترتيب الذي سيعتمد في قرعة الدور الفاصل

هذا هو الترتيب الذي سيعتمد في قرعة الدور الفاصل

“لعبنا بجد ومنتخب السودان ليس ضعيفا”

“لعبنا بجد ومنتخب السودان ليس ضعيفا”

نجم أرجنتيني يهدد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي

نجم أرجنتيني يهدد مكانة بن رحمة في وستهام الإنجليزي

مانشستر سيتي يصر على تجديد عقد محرز قبل “الكان”

مانشستر سيتي يصر على تجديد عقد محرز قبل “الكان”

بونجاح: “فرحنا جماهيرنا وحاولنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف”

بونجاح: “فرحنا جماهيرنا وحاولنا تسجيل أكبر عدد من الأهداف”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد