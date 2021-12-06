-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب: اللجنة المنظمة تطرح تذاكر اضافية للبيع

سليم.ع
  • 33984
  • 0
مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب: اللجنة المنظمة تطرح تذاكر اضافية للبيع

قررت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2021 طرح تذاكر إضافية لمباراة مصر والجزائر يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره المصري الثلاثاء على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري، في مواجهة قوية، بملعب “استاد الجنوب” الذي يتسع لـ40000 متفرج.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العرب أعلنت أن الإقبال الجماهير على تذاكر المواجهة كبير للغاية، وتم بيع 90٪ من تذاكر المباراة قبل 48 ساعة من انطلاقها.

مقالات ذات صلة
جدل متصاعد بسبب تعليق حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا

جدل متصاعد بسبب تعليق حفيظ دراجي على مباراة تونس وسوريا

مُنافس “الخضر” شرع في التحضيرات مُبكّرا

مُنافس “الخضر” شرع في التحضيرات مُبكّرا

ميسي يتحدّث عن مخالفة محرز

ميسي يتحدّث عن مخالفة محرز

هذا ما يحضره بوقرة لـ “الفراعنة” لحسم صدارة المجموعة الرابعة 

هذا ما يحضره بوقرة لـ “الفراعنة” لحسم صدارة المجموعة الرابعة 

تطبيع وانبطاح.. مباراة للصّهاينة في المغرب تلوح في الأفق

تطبيع وانبطاح.. مباراة للصّهاينة في المغرب تلوح في الأفق

هذا هو حكم مباراة الجزائر ولبنان

هذا هو حكم مباراة الجزائر ولبنان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد