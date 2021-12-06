مباراة الجزائر ومصر في كأس العرب: اللجنة المنظمة تطرح تذاكر اضافية للبيع

قررت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2021 طرح تذاكر إضافية لمباراة مصر والجزائر يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره المصري الثلاثاء على الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت الجزائري، في مواجهة قوية، بملعب “استاد الجنوب” الذي يتسع لـ40000 متفرج.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العرب أعلنت أن الإقبال الجماهير على تذاكر المواجهة كبير للغاية، وتم بيع 90٪ من تذاكر المباراة قبل 48 ساعة من انطلاقها.