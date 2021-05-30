مباراة الجزائر وموريتانيا لن تُلغى

عكس ما رُوّج له

أكّد اتحاد موريتانيا لكرة القدم، الأحد، أن مواجهة “محاربي الصحراء” ستُلعب كما اتّفق عليه سلفا مع نظيره الجزائري.

ويستضيف المنتخب الوطني الجزائري الفريق الموريتاني ودّيا بِملعب البليدة، مساء الخميس المقبل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت، مزاعم إلغاء هذه المباراة بين المنتخبَين.

وعكس ما رُوّج له، لم يُعلن اتحاد موريتانيا لكرة القدم عن إلغاء مباراة “الخضر”، رغم تأجيل موعد السفرية.

وحال عطب كهربائي في طائرة منتخب موريتانيا مساء الخميس، دون سفرية وفد فريق “المرابطين” وبقائه بِأرض الوطن، إلى حين إصلاحه.

وأعلن اتحاد الكرة الموريتاني في بيان له بعد ظهر الأحد، أن وفد منتخبه الوطني يستعدّ لِشدّ الرّحال جوّا نحو تونس، لِإقامة تربّص قصير هناك، قبل أن ينتقل إلى الجزائر لِخوض المباراة المُشار إليها.