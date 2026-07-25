مباراة “الخضر” أمام النمسا ضمن 10 أقوى مباريات في كأس العالم 2026

مواجهات كانت ملتهبة وأخرى حبست الأنفاس

لم يكن كأس العالم 2026 مجرد نسخة تاريخية بسبب مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، بل تحول إلى مهرجان كروي حافل بالإثارة، بعدما شهد 104 مباريات تنوعت بين القمم الملتهبة والمواجهات التي حبست الأنفاس، وأخرى افتقدت للإيقاع والمتعة.

ومع إسدال الستار على البطولة، بدأت مواقع الإحصاءات العالمية في تقييم أبرز مباريات المونديال، لتبرز مجموعة من اللقاءات التي فرضت نفسها كالأفضل بفضل الإثارة والندية والجودة الفنية، فيما جاءت مواجهات أخرى بعيدة عن التوقعات بسبب الأداء التحفظي وقلة الفرص.

وتربع اللقاء الذي جمع الأرجنتين والرأس الأخضر على صدارة أفضل مباريات البطولة، بعدما منحه موقع “Series Graph” تقييمًا بلغ 9.8 من 10، في مواجهة استثنائية كادت تشهد واحدة من أكبر مفاجآت المونديال. ونجح منتخب الرأس الأخضر في مجاراة بطل العالم وفرض عليه وقتًا إضافيًا، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل في نهاية درامية.

وجاءت مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا في المرتبة الثانية بتقييم 9.6، بعدما قدم المنتخبان عرضًا كرويًا مفتوحًا اتسم بالسرعة والمهارة والتنافس التكتيكي، وسط حضور لافت لأبرز نجوم الكرة العالمية.

أما مواجهة إنجلترا والمكسيك، فاحتلت المركز الثالث بتقييم 9.5، بعدما شهد ملعب “أزتيكا” واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، حيث تبادل الفريقان السيطرة، وتخللت اللقاء أهداف مميزة وقرارات تحكيمية مثيرة، قبل أن يحسم المنتخب الإنجليزي المواجهة بصعوبة.

وسجل منتخب مصر حضوره بين كبار البطولة، بعدما جاءت مباراته أمام منتخب الأرجنتين في المركز الرابع بتقييم 9.4، إثر الأداء القوي الذي قدمه “الفراعنة” أمام حامل اللقب، بينما شهد اللقاء ندية كبيرة، ونجح منتخب مصر في مجاراة أحد أقوى منتخبات العالم، ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين والمحللين.

وفي المركز الخامس، حلت مواجهة السنغال وبلجيكا بتقييم 9.3، بعدما شهدت تقلبات مثيرة في النتيجة، حيث اقترب “أسود التيرانغا” من تحقيق مفاجأة مدوية، قبل أن يقلب المنتخب البلجيكي الطاولة في الدقائق الأخيرة.

وحجز منتخب كرواتيا مكانه مرتين ضمن قائمة أفضل عشر مباريات، إذ جاءت مواجهته أمام إنجلترا في المركز السادس بتقييم 9.1 بعد لقاء هجومي شهد ستة أهداف، بينما حصلت مباراته أمام البرتغال على تقييم 9.0 بفضل الإثارة التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة، وانتهت بهدف قاتل منح البرتغال بطاقة التأهل.

وبالتقييم نفسه، حضرت القمة الكلاسيكية بين إنجلترا والأرجنتين ضمن القائمة، بعدما أعادت للأذهان تاريخًا طويلًا من المواجهات بين المنتخبين، في مباراة اتسمت بالصراع التكتيكي والندية حتى صافرة النهاية.

ومن بين أبرز الحضور العربي، جاءت مباراة الجزائر والنمسا بتقييم 8.9، بعدما قدم المنتخب الجزائري عرضًا قويًا نال إعجاب الجماهير، في لقاء اتسم بالإثارة والتقلبات، ليصبح من أكثر المباريات متابعة في المنطقة العربية.

واختتمت مواجهة هولندا واليابان قائمة أفضل مباريات كأس العالم 2026، بعدما حصلت على تقييم 8.8، ورغم أنها الأقل تقييمًا ضمن العشرة الأوائل، فإنها تميزت بإيقاع هجومي سريع وفرص متبادلة، مؤكدة التطور الكبير الذي وصل إليه المنتخب الياباني على الساحة العالمية.

وأكد مونديال 2026، في نسخته التاريخية الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، أن متعة كرة القدم لا تُقاس فقط بالألقاب، بل أيضًا بالمباريات التي تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير، بعدما صنعت هذه المواجهات قصصًا من الإثارة والدراما ستظل حاضرة لسنوات طويلة.