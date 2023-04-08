مباراة الذهاب في الجزائر صعبة ومتفائلون بالتأهل إلى نصف النهائي

مدرب الجيش الملكي يتحدث عن لقاء اتحاد العاصمة

أكد الفرنسي فرناندو دا كروز مدرب نادي الجيش الملكي منافس اتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس الكاف، إن مباريات هذه المنافسة، دائما ما تكون صعبة وتفرز مواجهات قوية، وذلك في أول تعليق له على نتائج القرعة.

وأوضح المدرب الفرنسي في تصريحات خاصة لموقع “وين وين”، أن الجيش الملكي تأهّل متصدرا لمجموعة هي الأصعب، كما أن الترتيب النهائي يظهر مدى الصراع الشديد الذي ميز التنافس داخلها، وذلك بغضّ النظر عن الترتيب الجديد على ضوء القرار الأخير للجنة الانضباط بالكاف بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب فيوتشر في مباراتين في دور المجموعات.

وتابع: “أوقعتنا القرعة مع نادي اتحاد العاصمة، ونعلم جيدا أن مباراة الذهاب في الجزائر ستكون صعبة جدا ارتباطا بالعديد من العوامل، منها عوامل رياضية بحكم ميزة الأرض والجمهور، وعوامل أخرى، في المقابل لدينا الإرادة اللازمة للعودة بنتيجة جيدة، نستند عليها في مباراة العودة هنا في الرباط، مع جمهورنا الرائع الذي يشكل إحدى أهم نقاط قوتنا في المباريات التي نستقبل فيها بملعب مولاي عبد الله، ما يجعلنا متفائلين بقدرتنا على انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي”.

وكشف دا كروز أنه لا يضع مباراة اتحاد العاصمة ضمن اهتماماته في الوقت الحالي، بالنظر إلى التحديات التي تنتظر فريقه في الأيام القلية المقبلة، بقوله: “أخبرت اللاعبين بأن نضع منافسات الكاف جانبا وألا نفكر فيها، ما يزال أمامنا متسع من الوقت للتحضير لمباراة اتحاد العاصمة المقررة يوم 23 من أفريل الجاري”.

وأردف: “المهم بالنسبة إلينا في الوقت الراهن مباريات الدوري؛ إذ تنتظرنا مباراة قوية الأحد المقبل أمام حسنية أغادير، ويجب علينا العودة بنقاط من ملعب أدرار تمكننا من الاستمرار في صدارة الترتيب”. وعلق دا كروز على قرار الاتحاد الأفريقي الأخير، القاضي باحتساب الجيش الملكي فائزا على فيوتشر في المباراة التي خسرها في القاهرة لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات، بقوله: “القرار جاء متأخرا، فلو كان القرار صدر قبل خوضنا الجولة الأخيرة للعبنا مباراتنا أمام آسكو كارا بلاعبينا الشباب والاحتياطيين بحكم ضماننا التأهل، وهذا القرار فارغ من أي أهمية تذكر، باستثناء اعتبارنا الفريق الوحيد في منافسات الكاف الذي لم ينهزم في المجموعات”.