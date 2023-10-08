مباراة الرأس الأخضر صعبة.. ومصر آخر منتخب ضمن “التوب 10” سنواجهه

وصفهما بالاختبارين الحقيقيين.. بلماضي:

وصف الناخب الوطني، جمال بلماضي، المواجهتين الوديتين أمام منتخبي الرأس الأخضر ومصر، المقررتين على التوالي في الـ12 والـ16 أكتوبر الجاري، بالاختبارين المهمين، في برنامج تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وقبلها تصفيات مونديال 2026 التي ستنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة الأحد، بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى، أن الهدف من برمجة هاتين الوديتين هو مواصلة العمل واستخلاص عديد الدروس تحسبا للمواعيد الرسمية القادمة، بداية من تصفيات مونديال 2026 ثم بعدها “كان” كوت ديفوار مطلع السنة القادمة.

ورغم الطابع الودي للمباراتين، أكد بلماضي على ضرورة الحفاظ على نفس الديناميكية من خلال البحث عن تحقيق الفوز، رغم اعترافه بصعوبة المهمة التي تنتظر أشباله أمام منافسين قويين: “مواجهة الرأس الأخضر ستكون صعبة وعلينا التركيز جيدا واللعب بعزيمة وإرادة” قال بلماضي، مضيفا “سنلعب أمام منافس محترم يطبق كرة جميلة ومتأهل لكأس إفريقيا”.

في نفس السياق، أوضح الناخب الوطني أن اختياره منافسيه لم يكن عشوائيا ولكن بطريقة مدروسة، وهذا بالنظر لخصوصيات كل منتخب، لاسيما منتخب الرأس الأخضر “طريقة لعب منتخب الرأس الأخضر تشبه كثيرا طريقة لعب منتخب موزمبيق الذي سنواجهه في تصفيات المونديال” قال بلماضي.

ولا يختلف الأمر بالنسبة للمواجهة الثانية أمام منتخب الفراعنة، التي ستكون أكثر صعوبة، حسب الناخب الوطني، الذي كشف أن هدفه كان دائما مقارعة أقوى منتخبات القارة “مباراة مصر بمثابة الداربي، ومثلما سبق لنا مواجهة كل منتخبات “التوب 10″ في إفريقيا وفزنا عليها كلها سيكون المنتخب المصري آخر منتخب كبير في القائمة” قال بلماضي، الذي أوضح أن هذه المباراة ستكون معيارا حقيقيا بالنسبة للمنتخب الوطني لاسيما وأن المنتخب الوطني سيلعب بجميع نجومه.

في الأخير، أكد الناخب الوطني أن المنتخب الوطني بحاجة إلى العمل في هدوء من أجل تسجيل النتائج الإيجابية وتحقيق أهدافه المسطرة، وفي مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 قائلا: “كما تلاحظون لم نغير سوى أربعة لاعبين مقارنة بالتعداد الذي كان متواجدا في التربص الماضي، نحن بحاجة إلى التركيز على ايجاد الكتلة التي ستتواجد في كاس إفريقيا القادمة”، مضيفا: “الكل يعرف ما حدث لنا سابقا، علينا التحضير في هدوء، تربص شهر نوفمبر سيكون فرصة للتحضير لمباراتي كأس العالم القادمة وكأس افريقيا، سنتربص في بلد قريب من كوت ديفوار من أجل التأقلم، هناك طموح كبير في كأس افريقيا القادمة، وعلينا أظهار أننا نحتل المراتب الأولى في ترتيب الكاف، بتحقيق نتيجة ايجابية في كان كوت ديفوار”.

أكّد متابعته لكلّ مباريات لاعبي المنتخب

“سليماني لاعب استثنائي.. وبلايلي قادر على العودة إلى المنتخب”

أشاد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، بالمستويات التي يقدمها الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني، مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي، إسلام سليماني، وهو الأمر الذي جعله يستدعيه للمشاركة في تربص أكتوبر، مؤكدا أن سليماني رفع التحدي في كل البطولات التي لعب فيها، من خلال تسجيله فيها كلها بداية من محطته الأولى في البطولة البرتغالية، حيث قال بلماضي “سليماني لاعب كبير، هو الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني، الجميع يعرف مستواه وما هو قادر على فعله مهما كانت البطولة التي يلعب فيها، هو لاعب مميّز وفعّال، وما يهمّنا أكثر الخبرة التي يتمتّع بها والتي ستعود بالفائدة على الجميع في المنتخب الوطني”.

أما بخصوص الوافد الجديد إلى مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، قال بلماضي إنه قرّر الاعتماد على لاعبين جدد في منصبه، غير أنّ باب المنتخب الوطني يبقى مفتوحا بالنسبة له، قبل أن يؤكد بلماضي أنه يتابع ما يقدمه في فريقه الجديد في البطولة الجزائرية، حيث قال في هذا السياق “المنتخب يضم لاعبين في مركز بلايلي، أنا على دراية بمستويات كل اللاعبين، من خلال متابعة الجميع، وأشاهد مباريات لاعبينا كاملة، بلالي سيواصل العمل وهو قادر على العودة في المستقبل القريب إلى المنتخب الوطني”.

بشير بلومي لاعب مميّز.. وغويري سيقدّم إضافة كبيرة

قال مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، إن تطوّر مستوى محمد البشير بلومي، منذ مغادرته البطولة الجزائرية والتحاقه بنادي فاريننسي البرتغالي، جعله يضعه ضمن أولوياته تحسبا لتربص أكتوبر الحالي، مؤكدا في ذات الوقت أن تمكّنه من فرض نفسه في فريقه الجديد في البطولة البرتغالية، رغم كونه خريجا للبطولة الوطنية جعله يقرّر الاعتماد عليه في التربص الذي سينطلق اليوم في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، علما أن نجل “أسطورة” كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، يسجّل أول حضور له في تربص المنتخب الوطني، على غرار لاعب نادي رين الفرنسي، أمين غويري، حيث قال بلماضي بخصوص محمد البشير بلومي “هو لاعب رائع، إنه من نوع اللاعبين الذين يعجبونني، خصوصا وأنه خريج البطولة الوطنية، وتمكن من فرض نفسه في ناديه الجديد في البطولة البرتغالية”، قبل أن يضيف بلماضي “هو يشارك بانتظام مع فريقه في كل جولة ويقدّم عروضا جميلة، يسجل الأهداف ويقدّم تمريرات حاسمة”، قبل أن يختم حديثه عن اللاعب قائلا “سنعاين مستوى بلومي في هذا التربص، آمل أن يقترب من مستوى والده “الأسطورة””.

أما بخصوص الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية أمين غويري، الذي أكد في آخر تصريحاته أن التحاقة بشكل رسمي بالمنتخب الجزائري حرّره بشكل كبير، حيث قال بلماضي إنه ينتظر من اللاعب التألق بشكل ملفت بألوان المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات، من خلال تقديم الإضافة المرجوة منه على اعتبار أنه يتمتع بفنيات عالية ومستويات تؤهله للبروز في المنتخب.

بلماضي: “بن ناصر يرغب في لعب “الكان”.. وأنا على اتصال دائم معه”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن اتصاله الدائم مع نجم الميلان، إسماعيل بن ناصر، معبّرا عن اندهاشه من العزيمة التي تحذوه للحاق بـ”كان” ساحل العاج مطلع السنة المقبلة.

وقال بلماضي حول أفضل لاعب في “كان” 2019: “أنا قريب جدا من بن ناصر، أتواصل معه دائما، وأنا على دراية بكل صغيرة وكبيرة تخص حالته الصحية، في ظل تواجده بالقرب مني في قطر”،

وأضاف: “التقيته مؤخرا في الدوحة، دعمته معنويا، خاصة في هذه الفترة المهمة، أعي جيّدا رغبته في التواجد رفقة التشكيلة خلال كأس إفريقيا المقبلة، أتمنى أن يعود في القريب العاجل”.

وختم بلماضي: “لا أعلم إن كان قادرا على لعب “الكان”، في ظل الإصابة التي عانى منها، والتي يصعب التكهن بموعد التحاقه بالمباريات، ما أتمناه الآن هو أن يكون جاهزا لكأس إفريقيا”.

بلماضي: “بوقرة قام بالخيار الأمثل.. ومتأكّد من نجاحه”

تحدّث الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن رحيل مجيد بوقرة عن منتخب المحليين، واختياره لتجربة جديدة على رأس الأندية، معتبرا إياه بالقرار الأمثل الذي قام به “الماجيك”.

وذكر بلماضي، في ندوته الصحفية قائلا: “مجيد بوقرة قام بالخيار الأمثل بالمغادرة، أتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة رفقة نادي المرخية، خاصة وأنه يعاني في أسفل ترتيب الدوري القطري”.

كما أضاف: “أعرف جيّدا بوقرة، وأعرف ما يملكه، فلديه خبرة سابقة مع فريق الدحيل، والفجيرة، ويعرف ظروف العمل هناك، متأكّد من نجاحه في تجربته الجديدة، لأنه يملك كل الإمكانيات لذلك”.

وأضاف بلماضي: “بوقرة تطور كثيرا من خلال تجربته مع المنتخب المحلي، وأنا متأكّد من قدرته، رفقة طاقمه المساعد، على تقديم أمور جيّدة مستقبلا”.

هذا فحوى لقائي مع صادي

قال الناخب الوطني، جمال بلماضي، إنه التقى برئيس “الفاف” في لقاء عادي لا يحتاج إلى أي تعليق، خاصة وأنه يأتي بعد انتخاب رئيس جديد، مضيفا أنه لم يتطرق إلى منصب مناجير عام جديد للخضر باعتبار أن الرئيس الجديد يعرف جيّدا خبايا الخضر، بالنظر إلى أنه كان سابقا في هذا المنصب وقريب من المنتخب الذي يحتاج إلى الهدوء والعمل فقط، “ولست منزعجا أبدا لعدم وجود مناجير عام، ولا أرى من الضروري تعيين أي شخص لهذا المنصب”، مضيفا: “أريد أن أشكر رئيس “الفاف” السابق، جهيد زفيزف، على العمل الذي قام به ووقوفه إلى جانب المنتخب وكان وراء استقدام عدد كبير من اللاعبين إلى الخضر، على غرار غويري وآيت نوري وشعيبي ويجب الاعتراف بذلك، شكرا له وأتمنى له التوفيق في عمله”.

نعم.. تلقيت عرضا من السعودية

وعن سؤال حول تلقيه عرضا لتدريب أحد الأندية السعودية، قال بلماضي: “تلقيت عرضا جاهزا من أحد الأندية السعودية لكنني رفضته وفضّلت الاستمرار مع المنتخب الوطني”، مضيفا: “لا أعرف لماذا كذّب البعض ذلك ولجؤوا إلى أحد الصحفيين السعوديين لنفي ذلك، ماذا لو أظهر العقد الذي قدّم إلي، ولم يكن من المهم الحديث عن هذا الأمر، لكن هناك من سارع للعمل على تكذيب الخبر، ويجب أن نترفع عن مثل هذه السلوكات”.

عدلي لم يغيّر جنسيته الرياضية

قال الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن لاعب ميلان، ياسين عدلي، لم يغيّر جنسيته الرياضية، وقال بلماضي: “بالنسبة لياسين عدلي، فهو لم يغيّر جنسيته الرياضية بعد، الخطوة الأولى تبدأ بإرادة من اللاعب نفسه، نحن قمنا بعملنا منذ فترة طويلة، وهذا ينطبق كذلك على ريان شرقي، لقد كان لنا حديث معه، لكن هناك خطوة عليه القيام بها إن كانت لديه الرغبة في الانضمام إلينا”.

وكانت العديد من المصادر قد أكدت أن جمال بلماضي تحدث مع ياسين عدلي، وتباحثا حول إمكانية التحاق اللاعب بـ”الخضر” في المواعيد القادمة، حيث شجعه على الالتحاق بـ”الخضر” مثل كل الذين انضموا مؤخرا إلى التشكيلة الوطنية، كما أكد إعجابه الكبير بمستوياته، ولازال عدلي بصدد التفكير في الانضمام إلى الخضر والبداية ستكون بتغيير جنسيته الرياضية وإبداء نيته في الالتحاق بالتشكيلة الوطنية.

بلماضي: “بن زية الله يسهل عليه”

ردّ الناخب الوطني، جمال بلماضي، على الدولي الجزائري، ياسين بن زية، الذي انتقد خياراته بخصوص القائمة المستدعاة لتربص شهر أكتوبر. وقال بلماضي في إجابته على سؤال خلال تنشيطه لندوة صحفية، أمس الأحد، بالمركز التقني لسيدي موسى: “الله يسهل عليه”.

ولم يهضم بن زية غيابه عن قائمة بلماضي، على الرغم من تألقه مع فريقه كاراباغ، حسب ما أشار إليه في منشور على حسابه الرسمي في منصة “أنستغرام”، حين كتب: “هذه مجرد كرة قدم، إما أن تُتخذ المعايير مع جميع اللاعبين، أو أن يكون هناك تفضيل للبعض على حساب الآخر.. يهديكم الله”.

بلماضي ضد استقطاب لاعبين مزدوجي الجنسية في سن مبكرة

قال المدرب الوطني، أنه لا يعرف محسن حيمور الذي تم تعيينه من طرف “الفاف” كمكتشف للمواهب، وقال بلماضي، إنه لا يعرف محسن حيمور شخصيا، وأبدى معارضته في ما يخص استقطاب لاعبين مزدوجي الجنسية في سن صغيرة لما سيلقاه هؤلاء اللاعبون من تعقيدات في وضعيتهم مع النوادي، وضرب المثال بنادي نانت الفرنسي الذي فسخ عقد اللاعب يقصد (بن علي) بعد أن اختار اللعب للمنتخب الأقل من 17 سنة، مضيفا: “أنا أعرف أن اللاعبين مزدوجي الجنسية يحبون الوطن ولديهم الرغبة في الانضمام إلينا، ولكن هل سيحصل لهم ما حدث للاعب نانت بن علي؟”.