مباراة السعودية والأرجنتين: احتفال بن سلمان وإجازة خاصة وسخرية من ميسي (فيديو)

عبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب مباراة السعودية والأرجنتين عن فرحته بفوز “الأخضر السعودي”، بطريقة خاصة، كما تم منح إجازة خاصة في المملكة.

وأظهرت لقطات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة احتفال ولي العهد السعودي، الذي عبّر عن فرحته بالفوز التاريخي، من خلال معانقة المقربين منه، وأخذ صورا تخلد اليوم التاريخي في تاريخ الكرة السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد مباراة السعودية والأرجنتين صورة لولي العهد، بعد نهاية المباراة، وعلّق عليها: “الله يحفظكم سيدي”.

هذا ومنحت دولة السعودية موظفيها يوم الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بعد إنجاز فوز “الأخضر السعودي” على الأرجنتين.

وكشفت قناة السعودية: “وجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم الأربعاء إجازة”.

من جهة أخرى، سخرت الجماهير السعودية، خارج ملعب لوسيل، خلال احتفالها بالفوز، من النجم العالمي ليونيل ميسي ومن منتخب الأرجنتين، حيث رددت مطولا عبارة: ” ميسي وينو ..كسرنا عينو”.

وأشارت الجماهير من خلال أهازيجها إلى فشل “التانغو” في الفوز على السعودية، رغم وجود النجم العالمي، الذي لم يتمكن من فعل شيء، لاستعادة هيبة منتخبه خلال المباراة.