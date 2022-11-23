-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مباراة السعودية والأرجنتين: احتفال بن سلمان وإجازة خاصة وسخرية من ميسي (فيديو)

عمر سلامي
  • 731
  • 0
مباراة السعودية والأرجنتين: احتفال بن سلمان وإجازة خاصة وسخرية من ميسي (فيديو)
أرشيف
ولي العهد السعودي يحتفل بالفوز على الأرجنتين

عبّر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب مباراة السعودية والأرجنتين عن فرحته بفوز “الأخضر السعودي”، بطريقة خاصة، كما تم منح إجازة خاصة في المملكة.

وأظهرت لقطات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة احتفال ولي العهد السعودي، الذي عبّر عن فرحته بالفوز التاريخي، من خلال معانقة المقربين منه، وأخذ صورا تخلد اليوم التاريخي في تاريخ الكرة السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد مباراة السعودية والأرجنتين صورة لولي العهد، بعد نهاية المباراة، وعلّق عليها: “الله يحفظكم سيدي”.

هذا ومنحت دولة السعودية موظفيها يوم الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بعد إنجاز فوز “الأخضر السعودي” على الأرجنتين.

وكشفت قناة السعودية: “وجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأن يكون يوم الأربعاء إجازة”.

من جهة أخرى، سخرت الجماهير السعودية، خارج ملعب لوسيل، خلال احتفالها بالفوز، من النجم العالمي ليونيل ميسي ومن منتخب الأرجنتين، حيث رددت مطولا عبارة: ” ميسي وينو ..كسرنا عينو”.

وأشارت الجماهير من خلال أهازيجها إلى فشل “التانغو” في الفوز على السعودية، رغم وجود النجم العالمي، الذي لم يتمكن من فعل شيء، لاستعادة هيبة منتخبه خلال المباراة.

مقالات ذات صلة
6 قصص غريبة في تاريخ كأس العالم كانت الجزائر ضحية لإحداها

6 قصص غريبة في تاريخ كأس العالم كانت الجزائر ضحية لإحداها

تحديد ملاعب المباريات

تحديد ملاعب المباريات

نجل رئيس بلد إفريقي يُسجّل هدفا موندياليا لِمصلحة أمريكا!

نجل رئيس بلد إفريقي يُسجّل هدفا موندياليا لِمصلحة أمريكا!

هكذا أبكى مغني سعدان ودريد كاد يحطمه الإسبان

هكذا أبكى مغني سعدان ودريد كاد يحطمه الإسبان

مدرب سامبدوريا يثني على مهدي ليريس

مدرب سامبدوريا يثني على مهدي ليريس

الهدف من زيادة الوقت بدل ضائع هو القضاء على إضاعة الوقت

الهدف من زيادة الوقت بدل ضائع هو القضاء على إضاعة الوقت

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد