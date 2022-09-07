مباراة المغرب ستكون صعبة وأتوقع معركة رياضية وندية قوية

مدرب الخضر لأقل من 17 سنة رزقي رمان يتحدث عن النهائي:

صرّح مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة رزقي رمان، إنه يتوقع “نهائيًا صعبًا” أمام المغرب اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب “عبد الكريم كروم” بسيق (معسكر) في آخر محطة من كأس العرب لهذه الفئة العمرية والتي تستضيفها الجزائر.

وقال الناخب الوطني في ندوة صحفية: “ستكون مباراة صعبة لكلا الفريقين. أتوقع معركة رياضية كبيرة وندية قوية فوق الميدان بين منتخبين حققا إنجازا مهما بتأهلهما إلى هذه المرحلة الأخيرة من المسابقة”.

وتأهل شبان ”الخضر” على حساب السعودية بالضربات الترجيحية (5-4) بعدما انتهى الوقت القانوني بالتعادل السلبي، فيما انتزع المنتخب المغربي تأهله على حساب منتخب اليمن (2-0)، خلال مباراتي نصف النهائي اللتين أقيمتا أمس الإثنين بملعب سيق.

مبديا سعادته بالتقدم الذي أحرزه المتأهلان للنهائي منذ آخر منافسة لهما في بطولة شمال إفريقيا، اعتبر رزقي رمان أنه حقق الهدف المسطر قبل انطلاق هذه البطولة العربية، وهو “الذهاب إلى أبعد حد ممكن في هذه المسابقة”.

وأضاف: “النهائي سيكون اللقاء السادس لنا في هذه الدورة، وهو إنجاز كبير بالنسبة لنا، لأن اللاعبين في هذه الفئة العمرية يحتاجون إلى مثل هذه اللقاءات لاكتساب الخبرة وتطوير تكوينهم”.

وإدراكًا لصعوبة المهمة التي تنتظر أشباله، شدّد الناخب الوطني أيضًا على أهمية الجانب النفسي في هذا النوع من المباريات، مؤكدًا أنه من الصعب دائمًا على هذه الفئة العمرية من اللاعبين التحكم في مشاعرهم. كما أعرب عن أمله في ألا يكون للتواجد الجماهيري، المنتظر بقوة بمناسبة النهائي بالملعب الذي يسع لـ20 ألف مقعد، تأثير عكسي على اللاعبين “لأن الضغط الجماهيري سيف ذو حدين”، على حد تعبيره. من جانبه، قال سعيد شيبة مدرب منتخب المغرب: “نهنئ منتخب الجزائر على بلوغ المباراة النهائية”. وأكد: “الوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازا في حد ذاته بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض ثاني مشاركة بعد دورة شمال أفريقيا”. وأتم: “المباراة بين منتخبين يمتلكان إمكانيات كبيرة، والمواجهات بينهما تشهد دائما إثارة وندية، وفي النهاية أتمنى أن تخرج بشكل جيد فنيا”.