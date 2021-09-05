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رياضة

مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

سليم.ع
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مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

شهدت غينيا كوناكري صبيحة الأحد محاولة انقلاب، تزامنت مع تواجد المنتخب المغربي هناك، تحسبا لمواجهة منتخب غينيا في إطار الجولة الثانية من تصفيات المونديال.
ويتواجد المنتخب الوطني المغربي حاليا بالعاصمة الغينية كوناكري، حيث ينتظر أن يخوض مساء الأحد حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة المنتخب الغيني يوم غد الاثنين بالعاصمة كوناكري.
وفي ظل الوضع الذي تعيشه العاصمة كوناكري، تبقى مباراة المنتخب المغربي أمام مضيّفه غينيا، مهددة بعدم إجرائها في التاريخ المحدد، خاصة إذا ما تفاقمت الأوضاع أكثر في الساعات المقبلة.
وأكدت وسائل إعلام منها مجلة “جون آفريك” الفرنسية، ووكالة رويترز، فإن غينيا كوناكري، تشهد محاولة انقلاب، حيث تعرف شوارع العاصمة انتشارا للجيش كما سمع السكان دوى الرصاص في اشتباكات متفرقة.

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