مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة بدون جمهور

ستلعب مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس “الكاف” بدون جمهور.

وأكد اتحاد العاصمة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر إدارة الفريق، بأن المباراة التي سيحتضنها ملعب الشهداء بنينا، ستجرى دون حضور الجمهور.

وجاء القرار بعد العقوبة التي سلطتها لجنة الانضباط في “الكاف”، على خلفية إلقاء جماهير الهلال الألعاب النارية على أرضية الميدان في مباراة “فيوتشر”.

وتلعب مباراة الهلال الليبي واتحاد العاصمة، الأحد المقبل بداية من الخامسة مساء.

ويحتل اتحاد العاصمة صدارة المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ويحتل نادي فيوتشر المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد نادي سوبر سبور يونايتد الجنوب إفريقي في المركز الرابع بثلاث نقاط.