انتهت المواجهة بين بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم 2026، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد، على أرضية ملعب صوفي.

وشهدت بداية اللقاء ضغطاً بلجيكياً واضحاً بقيادة كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، لكن الحارس الإيراني علي رضا كان في الموعد وتصدى لمحاولات خطيرة أبرزها تسديدة قوية من دي بروين ورأسية من كاستانيي.

في المقابل، اعتمدت إيران على الهجمات المرتدة، ونجحت في هز الشباك عبر مهدي طارمي في الدقيقة 24، لكن الهدف أُلغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ومع مرور الوقت، واصلت بلجيكا سيطرتها النسبية على الكرة بنسبة استحواذ مرتفعة، لكن دون فعالية حقيقية أمام المرمى، وسط تماسك دفاعي إيراني وانضباط تكتيكي واضح، وتألق من جانب علي رضا.

وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة المباراة، حيث أضاع المنتخب الإيراني فرصة خطيرة عبر تسديدة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة، فيما ردت بلجيكا بمحاولات متكررة أبرزها تسديدة دي كويبر التي تصدى لها بيرانوند بشكل استثنائي وُصفت بأنها “تصدي المباراة”.

وشهدت الدقيقة 67 نقطة تحول مهمة بعد طرد مدافع بلجيكا ناثان نوغي بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد عرقلة مهاجم إيران وهو في طريقه للانفراد، ورغم النقص العددي، ضغطت بلجيكا في الدقائق الأخيرة، وكادت أن تخطف الفوز عبر دودي لوكيباكيو في الوقت بدل الضائع، لكن تسديدته المميزة مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع المنتخب الإيراني والبلجيكي رصيدهما إلى نقطتين، في المركزين الثاني و الثالث.

و نشر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صورة لحارس المنتخب الإيراني علي رضا بيرانوند خلال مواجهة المنتخب البلجيكي، مرفقاً إياها بعبارة: “هكذا ندافع عن أرضنا”.