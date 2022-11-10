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رياضة

“مباراة” بلماضي والصحافيين تدوم 30 دقيقة فقط

علي بهلولي
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“مباراة” بلماضي والصحافيين تدوم 30 دقيقة فقط

يدوم المؤتمر الصّحفي المُقبل للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على غير العادة، ثلاثين دقيقة فقط.

ويعقد بلماضي موعده الإعلامي الأحد المقبل على الساعة الـ 11 صباحا، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وطالب اتحاد الكرة الجزائري رجال الإعلام بِاحترام التوقيت المضبوط، والتقيّد بِبعض الإجراءات مثل إظهار البطاقة المهنية! وإطفاء الهواتف المحمولة!

وتنتظر المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان ودّيتان، أمام الزّائر مالي والمُضيّف السويدي، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

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