مباراة بن طالب وشعيبي بِامتياز

عودة الملالي

نبيل بن طالب يحتفل بِهدفه في مرمى فريق تولوز (صورة نادي أونجي).

ترك اللاعبان الدوليان الجزائريان نبيل بن طالب وفارس شعيبي بعد ظهيرة الأحد، بصمة قوية في مباراة فريق تولوز وضيفه نادي أونجي.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة (3-2)، في مباراة لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان بن طالب الهدف الأوّل لِفريقه أونجي في الدقيقة الـ 33، لِيرفع غلّته إلى هدفَين في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وأمضى بن طالب هدفه بِطريقة استراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبِالمقابل، وزّع المهاجم فارس شعيبي تمريرتَين حاسمتَين لِمصلحة فريقه تولوز في الدقيقتَين الـ 10 والـ 67، لِيرفع رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته هدفَين سجّلهما في تاريخ سابق. عِلما أن هذا اللاعب (19 سنة) ينتمي إلى المنتخب الأولمبي الجزائري.

وعرفت المباراة أيضا خوض المهاجم الدولي الجزائري السابق فريد الملالي أول مباراة له في الموسم الجديد.

ودخل الملالي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كان فريقه أونجي مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

يكشف عن مركزه ولاعبه المُفضّلَين

نظّمت إدارة نادي تولوز الفرنسي، الخميس، مؤتمرا صحفيا للاعبها الدولي الجزائري الفتيّ والواعد فارس شعيبي.

ويستعدّ المهاجم شعيبي وفريقه تولوز لِمواجهة المضيف نادي أولمبيك ليون سهرة هذا الجمعة، بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الفرنسية.

وردّ شعيبي على عدّة أسئلة للصحافيين، وقال في إحدى أجوبته إنّه لاعب يستطيع شغل عدّة مناصب، رغم أن المدرب فيليب مونتانيي وضعه في مركز مهاجم.

وعن النجم الرياضي الذي يُفضّله ويطمح إلى أن يبلغ مكانته، قال الدولي الجزائري إنه مُتأثّر بِأسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، رغم أنه لم يُعايش فترته بِسبب صغر سنّه، لكن والده كان يُحدّثه كثيرا عن إبداع “زيزو”. أمّا هذه الأيّام، فيُبدي شعيبي إعجابه بِما يُقدّمه متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين فوق المستطيل الأخضر، خاصة عروضه الفنّية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

هدف وتمريرة حاسمة

ترك اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي بعد ظهيرة الأحد بصمة قوية، في فوز فريقه تولوز الفرنسي.

وانتصر فريق تولوز بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي مونبلييه، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم فارس شعيبي الهدف الثالث لِفريقه تولوز في الدقيقة الـ 31 (شريط الفيديو أدناه)، وصنع الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 18.

ورفع لاعب المنتخب الأولمبي الجزائري غلّته إلى هدفَين وتمريتَين حاسمتَين بِزيّ نادي تولوز، في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وطرد الحكم المدافع الدانماركي مايكل ديسلر في الدقيقة الـ 60 لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وحينها كان فريقه تولوز مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

وبات فريق تولوز بعد هذا الانتصار، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي مونبلييه الرّتبة الـ 10 بِمجموع 12 نقطة.

مُرشّح لِنيل جائزة

يتنافس دولي جزائري فتيّ وواعد على جائزة أفضل لاعب شاب، في بطولة القسم الأوّل الفرنسي للموسم الحالي.

وتمنح الجائزة رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، التي أدرجت الجزائري فارس شعيبي البالغ من العمر 19 سنة، رفقة زميلَين له، للتنافس على هذه المكافأة الخاصّة بِشهر سبتمبر الحالي. في بيان لها نشرته، الجمعة.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة فارس شعيبي إلى غاية الأربعاء المقبل، عبر رابط موقع “تويتر” التالي:

أو موقع البطولة الفرنسية، التالي: ligue1ubereats.fr

وخاض المهاجم شعيبي 6 مقابلات في البطولة الفرنسية للموسم الجاري، نصفها أساسيا، وسجّل هدفا. من أصل 8 مواجهات لِفريقه تولوز.

ويرتبط فارس شعيبي مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وكان الناخب الوطني نور الدين ولد علي في الأيّام القليلة الماضية، قد وجّه الدّعوة إلى فارس شعيبي لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي، استعدادا لِخوض مواجهتَين ودّيتَين أمام نظيره السوداني، الجمعة والإثنين المقبل.