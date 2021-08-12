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رياضة

مباراة بوركينا فاسو والجزائر تُلعب بِالمغرب

علي بهلولي
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مباراة بوركينا فاسو والجزائر تُلعب بِالمغرب

يلعب المنتخب الوطني الجزائري بطل إفريقيا مع المضيف البوركينابي، بِمدينة مراكش المغربية.

جاء ذلك بناءً على طلب من اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، بِسبب عدم حيازة بلده على ملعب يستجيب لِمقاييس “الفيفا”.

وتُجرى هذه المباراة في الـ 7 من سبتمبر المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم نسخة قطر 2022.

وبِخصوص مباراة الجولة الأولى أمام الزّائر منتخب جيبوتي، فسيحتضنها ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، مساء الـ 2 من سبتمبر المقبل. كما جاء في بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس. عِلما أن الفوج يضمّ أيضا فريق النيجر.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد المجموعة إلى الدور الأخير والحاسم، لِتصفيات مونديال 2022.

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