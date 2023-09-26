مباراة بِلا ملعب وأخرى بِمُدرّجات شاغرة

تشكّلت لائحة مقابلات جولة ضربة انطلاقة بطولة القسم الثاني للموسم الجديد، بِتحديد التواريخ والمواقيت والملاعب.

وتنطلق بطولة القسم الثاني بِفوجَيها هذا الجمعة، وتستمرّ حتى السبت المقبل.

وضبطت رابطة كرة القدم لِقسم الهواة كلّ الملاعب، بِاستثناء ميدان مباراة فوج “وسط- شرق” بين فريق جيل برج منايل والضّيف نادي جمعية الخروب، الذي ما زال الغموض يلفّه.

وتُجرى مباراة واحدة عن فوج “وسط- غرب” بِمدرّجات شاغرة، والأمر يتعلّق بِلقاء أولمبي المدية والزّائر نجم القليعة. وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على الأولمبي، والتي يعود تاريخها إلى أواخر الموسم الماضي.

وتُلعب المُنافسة بِصيغة 16 ناديا في كلّ فوج، وأيضا بـ 30 جولة في كلّ مجموعة. وبعدها يصعد رائد كلّ فوج إلى القسم الأوّل، وينزل ثلاثي المُؤخّرة من كلّ مجموعة إلى القسم الثالث.