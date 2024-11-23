مباراة حاسمة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في دورة اتحاد شمال إفريقيا

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عصر السبت، على موعد مع مباراة حاسمة، في إطار دورة اتحاد شمال إفريقيا.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي، بداية من الساعة الرابعة عصرا، في إطار الجولة الرابعة من دورة اتحاد شمال إفريقيا.

وسيجري اللقاء بملعب هيئة قناة السويس، ويكتسي أهمية كبيرة للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي سيكون مطالبا بالفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة.

ووضع الطاقم الفني للمنتخب، أمسية الجمعة آخر اللمسات التكتيكية، وسط تجاوب كبير من اللاعبين خلال الحصة التدريبية الأخيرة، حيث أبدوا حماسا كبيرا وعزيمة قوية للظفر بالنقاط الثلاث.