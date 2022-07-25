مباراة شطرنج تتحول إلى مأساة.. روبوت يهاجم طفلاً ويكسر إصبعه (فيديو)

تحولت مباراة شطرنج في روسيا بين طفل وروبوت إلى مأساة، بسبب هجوم الروبوت غير المتوقع على الطفل أثناء لعبهما.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن الروبوت كان يلعب الشطرنج أمام الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات، حين أمسك بإصبع الطفل في حركة مفاجئة وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن سيرغي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، قوله بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذا الروبوت لعب العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث الذراع الآلية وهي تمسك بإصبع الطفل بشدة لعدة ثوان، قبل أن يندفع عدة رجال لتحرير يد الصبي من قبضة الروبوت.

وقال نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج سيرغي سماغين، “يبدو أن الطفل الصغير خرق قوانين اللعبة، لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهي حركته في اللعبة، مما دفع الآلة للتصرف بشكل غريب وغير متوقع”.

وأكد المسؤولون أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.