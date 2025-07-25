لقطة من مباراة الذهاب بين الجزائر وغينيا كوناكري بِملعب "نيلسون مانديلا" بِبراقي، في جوان 2024.

يُجري منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم مقابلته مع “محاربي الصحراء”، بِبلاد مراكش.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة الغيني في بيان له نشره، الجمعة، إن هذه المقابلة سُتقام بِمدينة الدار البيضاء، في الثامن من سبتمبر المقبل، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

واللافت أن اتحاد الكرة الغيني أكد مؤخّرا انتهاء أشغال ترميم ملعب “28 سبتمبر” بِالعاصمة كوناكري، كما تُبرزه الصورة المدرجة أدناه والملتقطة في الـ 3 من جويلية الحالي. وأضاف أن هيئته تنتظر الضوء الأخضر من “الكاف”، التي بدا وأنها ما زالت مختطفة من قبل النظام المغربي الفاسد والجبان، وفضّلت تأجيل تأهيل الميدان.

وراح بيدق محمد السادس ورئيس اتحاد الكرة لِبلاد مراكش فوزي لقجع يُهرول لِعرض خدماته على الغينيين، بِاحتضان هذه المباراة.

ودأب دمية “المخزن” على شراء ذمم مسؤولي الكرة الأفارقة، مستندا إلى منصبه الحكومي وزير منتدب مكلّف بِالمالية، ومغترفا من ميزانية الشعب المطحون في مملكة محمد السادس.

وقبل ذلك بِثلاثة أيام، يُواجه المنتخب الوطني الجزائري الزائر البوتسواني بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، لِحساب الجولة السابعة من تصفيات المونديال. وتلعب غينيا كوناكري في اليوم ذاته مع الصومال بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، علما أن الصومال هي المستضيفة.

ويتأهّل رائد ترتيب هذا الفوج لِنهائيات كأس العالم، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، شريطة حجز أحسن رتبة ثانية (أربع بطاقات لِتسعة منتخبات)، والفوز لاحقا بِأربع مقابلات فاصلة نصفها مع منافسَين من القارة السمراء.

وبعد تنظيم ستّ جولات من أصل عشر، يتشكلّ جدول الترتيب على النحو التالي: