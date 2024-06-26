مباراة فرنسا وبلجيكا غلافا لِثُمن نهائي “أورو” 2024

اتّضحت الرّؤية سهرة الأربعاء بِخصوص مقابلات الدور ثمن النهائي، لِمنافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم الجارية أطوارها بِألمانيا.

جاء ذلك بعد تنظيم مقابلات الجولة الثالثة والختامية لِدور المجموعات، عن الفوج السادس والأخير.

وتتصدّر المباراة الجوارية بين فرنسا وبلجيكا لائحة لقاءات محطّة الدور الثاني الأكثر إثارة وتشويقا، ذلك أن منتخب “الدّيكة” أحرز لقبَين أوروبيين (1984 و2000)، ويملك فريق “الشّياطين الحمر” أحد أفضل أجياله الكروية في العشر سنوات الأخيرة، بعد عهد جون ماري بفاف وإينزو شيفو وهوغو بروس وجون كوليمانس.

وكانت فرنسا قد فازت على بلجيكا بِهدف لِصفر في نصف نهائي مونديال 2018، وأيضا في المحطّة ذاتها لِدوري الأمم الأوروبية 2021، لكن بِنتيجة (2-3). دون إغفال طابع الحسّاسية بين جماهير المنتخبَين، وأيضا التنمّر الممزوج بِنظرة الاستعلاء للشعب الفرنسي على جاره البلجيكي، حيث يصف الفرنسي “الليّن” الإنسان البلجيكي – بِنوع من العنصرية – بِأنه “جِلْفٌ” (احرش)!

أمّا بطل النّسخة الماضية فريق إيطاليا، فسيُواجه سويسرا التي درّبها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وأوصلها إلى ثمن نهائي طبعة 2016 وربع نهائي نسخة 2021.

ويبقى منتخب كرواتيا أكبر خاسر في هذه البطولة بعد خروجه مُبكّرا من الدور الأوّل (ثالث ترتيب الفوج الثاني)، خاصّة وأنّه نشّط نهائي مونديال 2018، وتموقع ثالثا في النسخة الموالية.

وبِالمُقابل، وبِتأهّلهما لِثُمن النّهائي، حصد منتخبا جورجيا وسلوفينيا أفضل نتيجة في تاريخيهما، عِلما أن جورجيا انشّقت عن الاتحاد السوفياتي سابقا في مطلع التسعينيات، وكانت سلوفينيا في الفترة نفسها أيضا جزءا من يوغسلافيا سابقا.

ويُدرّب منتخب جورجيا التقني الفرنسي ويلي سانيول، الذي بلغ مع “الديكة” نهائي مونديال 2006 في منصب مدافع. وبِخصوص فريق سلوفينيا، فيُدربه التقني المحلّي ماتياز كيك. وهو المدرب ذاته الذي أشرف على سلوفينيا حينما فازت على “الخضر” ورابح سعدان بـ (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال 2010.

وتشكّل جدول مقابلات ثمن نهائي “أورو” 2024، على النّحو التالي، وبِالتوقيت الجزائري:

الـ 29 من جوان 2024:

1- إيطاليا – سويسرا (سا: 17.00).

2- ألمانيا – الدانمارك (سا: 20.00).

الـ 30 من جوان 2024:

3- إنجلترا – سلوفاكيا (سا: 17.00).

4- إسبانيا – جورجيا (سا: 20.00).

الفاتح من جويلية 2024:

5- فرنسا – بلجيكا (سا: 17.00).

6- البرتغال – سلوفينيا (سا: 20.00).

الـ 2 من جويلية 2024:

7- رومانيا – هولندا (سا: 17.00).

8- النّمسا – تركيا (سا: 20.00).

الدور ربع النّهائي:

الـ 5 من جويلية 2024:

أ- الفائز من مباراة (4) – الفائز من مباراة (2). سا: 17.00.

ب- الفائز من مباراة (6) – الفائز من مباراة (5). سا: 20.00.

الـ 6 من جويلية 2024:

س- الفائز من مباراة (3) – الفائز من مباراة (1). سا: 17.00.

ع- الفائز من مباراة (7) – الفائز من مباراة (8). سا: 20.00.

الدور نصف النّهائي:

الـ 9 من جويلية 2024 (سا: 20.00):

الفائز من مباراة (أ) – الفائز من مباراة (ب).

الـ 10 من جويلية 2024 (سا: 20.00):

الفائز من مباراة (س) – الفائز من مباراة (ع).

المباراة النهائية:

تُجرى في الـ 14 من جويلية المقبل، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً.