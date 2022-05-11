-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مباراة فرنسية وأهداف جزائرية!

علي بهلولي
  • 171
  • 0
مباراة فرنسية وأهداف جزائرية!
الأرشيف
تسديدة صاروخية وهدف من بوداوي

شهدت مباراة فريق نيس وضيفه نادي سانت إيتيان الفرنسيَين مساء الأربعاء، تألّقا لافتا للاعبين الجزائريين.

وفاز فريق نيس في هذه المباراة بِنتيجة (4-2)، ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان هشام بوداوي الهدف الأخير لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 80، بعد تمريرة من زميله أندي ديلور. عِلما أن ابن ولاية بشار دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79، وبِمعنى آخر سجّل هدفا بعد دقيقة فقط من نيله فرصة المشاركة.

وأمضى المهاجم ديلور الهدفَين الثاني والثالث لِفريق نيس، في الدقيقتَين الـ 60 والـ 62. بينما صنع لاعب الخط الأمامي أمين غويري الهدف الأوّل للنادي نفسه، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 52.

وفي الطرف المقابل، ساهم صانع الألعاب رياض بودبوز في تسجيل الهدف الأخير لِفريق سانت إيتيان، وذلك بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+3).

وبات بوداوي يحمل رصيد 3 أهداف وتمريرة حاسمة في البطولة الفرنسية، نظير 15 هدفا و3 تمريرات حاسمة لِديلور، لكن في البطولة والكأس. ويملك بودبوز في جعبته 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في المنافستَين المحلّيتَين. ويحوز أمين غويري رصيد 12 هدفا و8 تمريرات حاسمة، في البطولة والكأس الفرنسيتَين.

وغاب المدافع يوسف عطال عن صفوف فريقه نيس، بِداعي إصابة في الكتف.

ويشغل نادي نيس بعد هذا الانتصار، المركز الـ 4 بِرصيد 63 نقطة. ويتموقع فريق سانت إيتيان في الرّتبة الـ 18 بِمجموع 31 نقطة.

مقالات ذات صلة
الجمهور الجزائري يرفض الاستسلام ويحلم بـ “معجزة”

الجمهور الجزائري يرفض الاستسلام ويحلم بـ “معجزة”

“الفيفا” وأخطاء الحكّام.. هل رأيتهم لصّا يُعيد حافظة النّقود لِضحيته؟

“الفيفا” وأخطاء الحكّام.. هل رأيتهم لصّا يُعيد حافظة النّقود لِضحيته؟

الكاف تعيد الاعتبار إلى حيمودي وتعينه محافظا للحكام

الكاف تعيد الاعتبار إلى حيمودي وتعينه محافظا للحكام

محرز ضحية.. هكذا تُسرَّب المعلومات إلى كبرى وسائل الإعلام البريطاني

محرز ضحية.. هكذا تُسرَّب المعلومات إلى كبرى وسائل الإعلام البريطاني

العروض قد تغير نية فوزي غولام في الاعتزال

العروض قد تغير نية فوزي غولام في الاعتزال

إدارة مانشستر سيتي ترفض بيع محرز لأندية “البريميرليغ”

إدارة مانشستر سيتي ترفض بيع محرز لأندية “البريميرليغ”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد