مباراة فرنسية وأهداف جزائرية!

شهدت مباراة فريق نيس وضيفه نادي سانت إيتيان الفرنسيَين مساء الأربعاء، تألّقا لافتا للاعبين الجزائريين.

وفاز فريق نيس في هذه المباراة بِنتيجة (4-2)، ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان هشام بوداوي الهدف الأخير لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 80، بعد تمريرة من زميله أندي ديلور. عِلما أن ابن ولاية بشار دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79، وبِمعنى آخر سجّل هدفا بعد دقيقة فقط من نيله فرصة المشاركة.

وأمضى المهاجم ديلور الهدفَين الثاني والثالث لِفريق نيس، في الدقيقتَين الـ 60 والـ 62. بينما صنع لاعب الخط الأمامي أمين غويري الهدف الأوّل للنادي نفسه، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 52.

وفي الطرف المقابل، ساهم صانع الألعاب رياض بودبوز في تسجيل الهدف الأخير لِفريق سانت إيتيان، وذلك بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+3).

وبات بوداوي يحمل رصيد 3 أهداف وتمريرة حاسمة في البطولة الفرنسية، نظير 15 هدفا و3 تمريرات حاسمة لِديلور، لكن في البطولة والكأس. ويملك بودبوز في جعبته 4 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في المنافستَين المحلّيتَين. ويحوز أمين غويري رصيد 12 هدفا و8 تمريرات حاسمة، في البطولة والكأس الفرنسيتَين.

وغاب المدافع يوسف عطال عن صفوف فريقه نيس، بِداعي إصابة في الكتف.

ويشغل نادي نيس بعد هذا الانتصار، المركز الـ 4 بِرصيد 63 نقطة. ويتموقع فريق سانت إيتيان في الرّتبة الـ 18 بِمجموع 31 نقطة.