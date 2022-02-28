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رياضة

مباراة في ملعب سطيف بِبساط غطّته الثلوج

علي بهلولي
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مباراة في ملعب سطيف بِبساط غطّته الثلوج

أُقيمت فعّاليات مباراة فريق وفاق سطيف وضيفه نادي شبيبة القبائل لِفئة أقلّ من 21 سنة، فوق أرضية ميدان غطّتها الثلوج.

ولُعبت هذه المباراة  بعد ظهيرة الإثنين، تحت درجة حرارة اقتربت من رقم “3”، المرادف للطقس القاسي البرودة. استنادا إلى بيانات مصالح الرّصد الجوّي، التي تتوقّع أن تنزل درجة الحرارة بِعاصمة الهضاب العليا إلى رقم “-1″، فجر الثلاثاء.

وبدا البساط الاصطناعي للملعب بِلون أبيض بِسبب تهاطل الثلوج، في مشهد نادر بِملاعب القارّة الإفريقية.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية لِفئة أقلّ من 21 سنة. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

ومعلوم أن “الفاف” تشترط على كلّ نادٍ ينتمي إلى حظيرة القسم الأوّل، تشكيل فريق رديف يخوض بطولة وطنية لِفئة أقلّ من 21 سنة.

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