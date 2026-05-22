مباراة كلّ يومَين لِبطل إفريقيا!

يُجبر فريق اتحاد العاصمة بطل إفريقيا على إجراء 10 مقابلات في ظرف 28 يوما فقط، أيّ بِمعدّل يكاد يكون مرادفا لِخوض مباراة كل يومَين!

واستهلّ فريق “سوسطارة” شهر ماي الحالي في التاسع من هذه الفترة، بِاللعب ضد الزائر نادي الزمالك المصري، لِحساب ذهاب نهائي كأس “الكاف”. ويُنهي الموسم الجاري بِمواجهة خارج القواعد أمام فريق مولودية وهران، في الـ 6 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وما بين مقابلتي الزمالك ووهران، يخوض فريق المدرب الأمين ندياي ثماني مواجهات، انتهت منها ثلاثة لقاءات، وبقيت خمسة بِتواريخ الجمعة والـ 25 والـ 30 من ماي الحالي والـ 2 والـ 4 من جوان المقبل.

يُستبعد أن يتّعظ أهل البرمجة بِهذا الدرس، وقد ينطلق الموسم الجديد بِتأجيل مقابلتَين أو ثلاث في جولة رفع الستار!

