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رياضة

مباراة لِروح الفقيد “بن حمودة”

علي بهلولي
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مباراة لِروح الفقيد “بن حمودة”
بن عياد لم ينسَ المغفور له بِإذن الله بلال بن حمودة.

خاض لاعبو المنتخب الوطني الجزائري المباراة الودّية أمام الفريق الإيراني مساء الأحد، بِتأثّر نفسي واضح. لِفقدان زميلهم بلال حمودة (رحمه الله).

وتوقّف لاعبو المنتخبَين قبل انطلاق المباراة دقيقة ضمت، ترحّما على روح الفقيد بن حمودة. كما ارتدى رجال جمال بلماضي أقمصة داخلية وقد رُصّعت عليها صورة الفقيد متوسط ميدان نادي اتحاد العاصمة والفريق الوطني المحلّي.

ولم يتردّد المهاجم رياض بن عياد، بعد أن هزّ الشباك منتخب إيران لِمصلحة “محاربي الصّحراء”، من التوجّه إلى دكّة البدلاء ورفع قميص داخلي يُظهر صورة بلال بن حمودة، وعبارة “وداعا بلال لن ننساك”، وأيضا الآية القرآنية الكريمة “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

كما ظهر صانع الألعاب يوسف بلايلي بعد نهاية المباراة، وخلال الإدلاء بِانطباعات إعلامية، وهو يرتدي قميصا داخليا كُتبت عليه عبارة: “رحمة الله عليك خويا الغالي بلال بن حمودة”.

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