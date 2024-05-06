مباراة متكافئة في براقي

افترق نادي اتحاد العاصمة وضيفه فريق شبيبة القبائل سهرة الإثنين، على نتيجة التعادل هدفَين في كلّ مرمى.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة المتأخّرة، التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 19 لِبطولة القسم الوطني الأوّل. وأدارها حكم السّاحة الدولي مصطفى غربال.

وسجّل ثنائية الاتحاد المهاجم إسماعيل بلقاسمي في الدقيقتَين الـ 18 والـ 48، بينما أمضى توقيعَي الشبيبة لاعب الخط الأمامي كسيلة بوعالية في الدقيقة الـ 20، والمدافع أحمد معمري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 73.

ورفع بلقاسمي غلّته إلى 7 أهداف في بطولة الموسم الحالي، مُعزّزا صدارته للائحة في فريق “سوسطارة”. وبات بوعالية يملك رصيد 5 أهداف، ملتحقا بِزميله رضوان بركان في ريادة اللائحة لِنادي “الكناري”، ويحوز معمري في جعبته 3 أهداف.

وطرد الحكم مدافع الشبيبة بدر الدين سوياد في الدقيقة الـ 69، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وحصد اتحاد العاصمة تعادلا بعد ثلاث انتصارات متتالية في البطولة الوطنية، بينما لم تنهزم شبيبة القبائل في ثلاثة لقاءات على التوالي.

ويملك اتحاد العاصمة 36 نقطة في المركز الـ 6، وارتفع رصيد شبيبة القبائل إلى 34 نقطة في الرّتبة الـ 7.

وما زالت تنقص فريق الأحمر الأسود 3 لقاءات متأخّرة، أمام شباب قسنطينة ونجم بن عكنون ومولودية وهران.