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رياضة

مباراة منافس الجزائر تُلغى

علي بهلولي
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مباراة منافس الجزائر تُلغى
لاعبو منتخب سيراليون في حصّة تدريبية داخل القواعد (صورة اتحاد الكرة السيراليوني)

لن يلعب منتخب سيراليون لكرة القدم مقابلته التحضيرية مع الفريق التونسي، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي يُرفع ستارها بِالكاميرون مساء الأحد المقبل.

وكان يُفترض تنظيم المباراة التحضيرية بين منتخبَي سيراليون وتونس، هذا الجمعة بِالكاميرون.

وأخلطت جائحة “كورونا” وتأخّر وصول اللاعبين حسابات المنتخبَين، حيث سافر فريق سيراليون إلى الكاميرون، الخميس. بينما يلتحق “نسور قرطاج” بِمسرح البطولة الكروية القارية السبت المقبل.

ويُعدّ المهاجمان يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري، من لاعبي منتخب تونس الذين أُصيبوا بِفيروس “كورونا”.

وهكذا اكتفى منتخب سيراليون بِحصص مرانية داخل القواعد، ومباراة تطبيقية مع صفوة لاعبي البطولة المحلّية، قبيل خوضه “كان” 2022.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

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