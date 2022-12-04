مباراة مونديالية أخرى للحكّام الجزائريين

يُحظى ثلاثي التحكيم الجزائري مصطفى غربال وعبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري، بِثقة كبيرة لدى الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وعيّنت “الفيفا”، الأحد، الحكّام الجزائريين الوارد ذكرهم أعلاه لِثالث مرّة مع بعضهم البعض، في تظاهرة كأس العالم 2022 بِقطر.

وسيتشرّف الحكم الرّئيس غربال ومساعداه إيتشعلي وقوراري بِالمشاركة في إدارة مباراة منتخبَي كرواتيا واليابان، المُبرمجة بِرسم ثمن نهائي المونديال مساء هذا الإثنين.

وأسندت “الفيفا” إلى غربال مهمّة حكم رابع، وعيّنت قوراري حكما احتياطيا (الطوارئ/ كأن يغيب الحكم المساعد أو يحدث له مكروه..)، وأوكلت إلى إيتشعلي مهمّة مساعد في تقنية الفيديو (فار).

وسبق لِثلاثي التحكيم الجزائري في دور المجموعات، إدارة مقابلتَي هولندا مع الإكواتور، وأستراليا مع الدانمارك. لكن فوق المستطيل الأخضر، وليس داخل حجرة الفيديو.