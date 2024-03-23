مباراة مُميّزة لِسَبعة لاعبين

حملت مباراة المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ومنافسه البوليفي سهرة الجمعة، طابعا مُميّزا لِسَبعة لاعبين.

وفاز “الخضر” في هذه المباراة الودّية بِنتيجة ثلاثة أهداف مُقابل هَدفَين.

وخاض المهاجمان أنس حاج موسى (22 سنة) ومنصف بكرار (23 سنة) ومتوسّط الميدان أحمد قندوسي (24 سنة)، أوّل لقاء دولي لهم في صفوف المنتخب الوطني الجزائري أكابر. عِلما أن هؤلاء اللاعبين سبق لهم تمثيل الألوان الوطنية على مستوى الفئات الصّغرى.

ودخل حاج موسى وبكرار أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي في الدقيقة الـ 70، تعويضا لِكلّ من المهاجم أمين غويري ومتوسّط الميدان ياسين براهيمي، تواليا. بينما استفاد قندوسي من فرصة اللّعب في الدقيقة الـ 78، بديلا لِزميله متوسّط الميدان نبيل بن طالب.

ونجح بكرار في تدشين عدّاد التمريرات الحاسمة، حيث صنع هدف زميله بن زية في الدقيقة الـ 79.

ويرتدي حاج موسى زيّ نادي فيتاس أرنهايم الهولندي (مُعارا من قبل فريق باترو آيسدن البلجيكي)، وينشط بكرار في نادي نيويورك سيتي الأمريكي، ويُمثّل قندوسي ألوان فريق سيراميكا المصري (مُعارا من قبل نادي الأهلي).

وسجّل غويري أوّل هدف بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”، بعد خوضه 5 مقابلات دولية منذ أكتوبر الماضي، بِاحتساب مواجهة بوليفيا.

ويلعب غويري – البالغ من العمر 24 سنة – في نادي ران الفرنسي.

وأمضى المهاجم ياسين بن زية ثاني هدف له مع “الخضر”، والأوّل بعد مرور نحو ستّ سنوات.

وكان الهدف الأول لِمهاجم نادي قرّه باغ من أذربيجان، قد أمضاه ضدّ السيشل في منتصف عام 2016، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وخاض بن زية (29 سنة) أربع مقابلات دولية ما بين ربيع 2016 وخريف 2018، دون احتساب لقاء بوليفيا. مع الإشارة إلى أن هذا اللاعب المُغترب تعرّض لِحادث مرور خطير بِفرنسا في ماي 2020، أجبره على إجراء عدّة عمليات جراحية، كما اضطرّ الجرّاحون إلى بتر أصبع (سبّابة) إحدى يدَيه (لِذلك يلفّها بِضمادة/ الصورة المُدرجة أعلاه رفقة ماندي).

وأضاف براهيمي (34 سنة) التمريرة الحاسمة التاسعة إلى رصيده مع المنتخب الوطني، بعد أن التحق بـ “الخضر” في ربيع 2013، وسجّل 14 هدفا.

وقبل مباراة بوليفيا، لم يلعب متوسّط ميدان نادي الغرافة القطري مع “الخضر” منذ جانفي 2022، موعد “كان” الكاميرون.

ووقّع المدافع عيسى ماندي (32 سنة) خامس أهدافه الدولية، وهو لاعب ينشط في المنتخب الوطني منذ مارس 2014، وأيضا نادي فياريال الإسباني منذ صيف 2021.