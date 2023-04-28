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رياضة
على هامش فترة التوقف الدولي القادمة

مباراة ودية بين الجزائر وتونس يوم 20 جوان بعنابة

ح. س
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مباراة ودية بين الجزائر وتونس يوم 20 جوان بعنابة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره التونسي وديا يوم الثلاثاء 20 جوان القادم بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة على الساعة الثامنة والنصف مساء (30. 20) حسب ما أعلنته مساء يوم الأربعاء الفارط الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم السباقة للكشف عن المباراة الودية، في نفس اليوم، بعد ترسيم اتفاقها مع نظيرتها الجزائرية على برمجة المباراة بين “محاربي الصحراء” و”نسور قرطاج” بذات التاريخ.

ويسعى الناخب الوطني لاستغلال فترة التوقف الدولي القادمة، الخاصة بشهر جوان، لبرمجة مباراة ودية او اثنتين، وهذا على هامش المباراة أمام اوغندا المقررة في 12 جوان المقبل بالكاميرون، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

يذكر ان المنتخبين الجزائري والتونسي قد ضمنا تأهلهما رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا  2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار في مطلع سنة 2024 وذلك بتصدر “الخضر” المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل “نسور قرطاج” صدارة ترتيب المجموعة العاشرة بمجموع 10 نقاط وهذا قبل جولتين من نهاية المباريات التصفوية.

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